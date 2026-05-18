Tiroteos en Barcelona: ERC reclama más control de drogas en el puerto, Junts pide que Collboni comparezca y el PP, que dimita Batlle

El concejal de ERC en Barcelona Jordi Coronas ha llamado este lunes a afrontar “de forma serena, con rigor, sin alarmismos y sin mirar hacia otro lado” los tiroteos vividos en la ciudad en los últimos tiempos. El último tuvo lugar el sábado y se saldó con la muerte de una persona en la calle de la Mineria de la Zona Franca, en Sants-Montjuïc.

Coronas ha asegurado que lo que conviene es elevar el control de la entrada de mercancías en el Puerto de Barcelona: "La situación que hemos vivido en la ciudad en las últimas semanas con tiroteos en plena calle no se arregla pidiendo cabezas y con tuits incendiarios diciendo cosas como que esto es el Bronx o creando más alarma a la ciudadanía. Se arregla dando soluciones, atacando el punto de entrada de la droga que es el puerto", ha afirmado Coronas.

Modelo de seguridad

Por Barcelona en Comú, Carolina Recio, ha afirmado, también este lunes, que hay que enviar “un mensaje claro” al alcalde, Jaume Collboni: “Tiene un modelo de seguridad relacionado con los grandes eventos que nada tiene que ver con lo que necesita los vecinos, protección en sus barrios”.

Las palabras de republicanos y comuns llegan 24 horas después de que Junts y el PP reaccionarán ante lo sucedido el sábado, que se suma a otro episodio hace tres semanas, también en Sants-Montjuïc, en el que un hombre resultó herido al recibir disparos por parte de otro que le esperaba a la salida de un supermercado.

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El grupo que encabeza Jordi Martí Galbis pidió este domingo, mediante un mensaje en la red social X de Martí, que Collboni comparezca de forma urgente. Junts presentará esta semana una propuesta con nueve medidas a la comisión de Presidencia y Seguridad. También el presidente del PP en el ayuntamiento, Daniel Sirera, comentó este domingo la situación. Lo hizo en un tuit en el que recordó que el del sábado es “el quinto asesinato” este año en Barcelona y el en el que pidió la dimisión del teniente de alcalde de Seguridad, Albert Batlle.