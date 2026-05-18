Sabadell eleva la presión a botellones y ruido: el Ayuntamiento ha puesto unas 400 multas este 2026

El Ayuntamiento Sabadell ha intensificado este año su actuación contra las conductas incívicas, especialmente los botellones y las molestias por ruido, con un total de 419 infracciones registradas en lo que va de 2026, según datos municipales. La mayoría de estas sanciones se concentran en dos ámbitos: el consumo de alcohol en la vía pública y las molestias por ruido, que siguen siendo los principales motivos de conflicto en el espacio urbano. También se han detectado otras conductas como orinar en la calle, realizar pintadas o causar desperfectos en el mobiliario urbano.

Del total de infracciones tramitadas, 362 corresponden a faltas leves, 17 a graves y 40 a muy graves, según la clasificación municipal. Además, el consistorio ha registrado 102 sanciones relacionadas con el bienestar animal, principalmente por no recoger los excrementos de los perros, llevarlos sueltos o incumplir la normativa sobre razas potencialmente peligrosas.

Campaña de civismo y sanciones visibles

Estos datos coinciden con el lanzamiento de una nueva campaña de civismo impulsada por el Ayuntamiento, que pone el foco en situaciones cotidianas que generan molestias en la convivencia, como el uso indebido de patinetes eléctricos, el ruido nocturno o la suciedad en la vía pública.

La iniciativa incorpora como principal novedad la inclusión explícita de las sanciones económicas asociadas a cada conducta, de acuerdo con las ordenanzas municipales, además de la sensibilización ciudadana, con el objetivo de reforzar el efecto disuasorio. Las multas pueden alcanzar hasta 4.000 euros por dejar residuos fuera de los contenedores, hasta 1.500 euros por consumo de alcohol en la calle o hasta 750 euros por ruidos en la vía pública. Desde el consistorio remarcan que “los actos incívicos tienen consecuencias”.

La campaña se desplegará en todos los distritos de la ciudad a través de equipamientos municipales, centros cívicos, asociaciones vecinales y soportes digitales urbanos. También se reforzará la presencia en zonas comerciales y de ocio, con material informativo dirigido a bares, restaurantes y establecimientos con terraza.

En paralelo, el Ayuntamiento colocará vinilos informativos en alrededor de 1.300 contenedores para recordar la importancia de no dejar residuos fuera y prevenir la aparición de plagas.

Más control policial y videovigilancia

El refuerzo de la campaña llega acompañado de un aumento de la vigilancia en la vía pública. La Policía Municipal ha intensificado los controles sobre conductas incívicas, especialmente en los puntos con mayor actividad nocturna. Según el consistorio, esta estrategia forma parte de un plan más amplio de seguridad que incluye el incremento de efectivos, la ampliación del sistema de videovigilancia hasta cerca de 150 cámaras y la creación de nuevas unidades operativas, como el dispositivo nocturno de fines de semana.

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El objetivo municipal es reducir los comportamientos incívicos, mejorar la convivencia y garantizar el buen uso del espacio público en la ciudad.