La remodelación de la estación de Castelldefels estará lista en la primera mitad de 2027

La nueva configuración de la estación ferroviaria de Castelldefels (Baix Llobregat) entrará en funcionamiento en el primer semestre de 2027, casi cuatro años más tarde de haberse iniciado unas obras que pretenden flexibilizar la operativa de tráfico de trenes y ganar tiempo en los trayectos. Con una inversión global de 30 millones de euros, esta actuación es una de las más esperadas en el corredor sur de la red de Rodalies, ya que se trata de un punto estratégico, con una elevada densidad de tráfico.

Fuentes de Adif han señalado que las obras han ido avanzando en un contexto "complejo" dada la necesidad de cambiar muchos elementos, desde las catenarias hasta toda la señalización, garantizando las necesidades de servicio. "Ha sido como encajar las piezas de un puzle", han apuntado.

El proyecto, que encara su última fase, ha consistido en la reestructuración del esquema de vías y andenes de la estación para separar y diferenciar los tráficos de Rodalies de las circulaciones pasantes de media y larga distancia.

La reconfiguración agilizará los trayectos

Con esta separación, se consigue agilizar ambas circulaciones y evitar interferencias entre ellas, lo que redundará en trayectos más fluidos y, por tanto, en un ahorro de tiempo. Tras esta reconfiguración, las vías generales (1 y 2) se situarán en el exterior y las secundarias (3 y 4), en el andén central.

La remodelación de la estación contempla también la construcción de un nuevo paso inferior entre andenes, que contará con ascensores para reforzar la accesibilidad de los viajeros, y la instalación de pantallas acústicas para reducir el ruido. En estos momentos, los trabajos se centran en la finalización del futuro paso de viajeros bajo las vías, la renovación de la zona de vías entre el andén central y la estación y en dar el último toque a la instalación de pantallas acústicas.

Estas obras son responsabilidad de la subdirección de operaciones en el nordeste de Adif, que también se está haciendo cargo de unas 90 actuaciones para estabilizar trincheras por los daños ocasionados este invierno por la borrasca Harry.