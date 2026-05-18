Accidente
Herido leve un motorista tras caer un árbol de grandes dimensiones en Barcelona
La Guàrdia Urbana ha cortado el tráfico en la zona y el SEM ha atendido al conductor de la moto
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Un motorista ha resultado herido leve este lunes por la tarde después de que un árbol de grandes dimensiones cayera sobre la calzada en la calle València, en el cruce con la calle Bruc, en el Eixample de Barcelona.
El incidente se ha producido alrededor de las 17:00 horas, cuando el árbol se ha desplomado de forma repentina coincidiendo con el paso de una motocicleta por la zona. A causa de la caída, el conductor ha quedado afectado y ha tenido que ser atendido por los servicios de emergencias desplazados hasta el lugar.
Tráfico cortado
Tras el aviso, efectivos de la Guàrdia Urbana se han desplazado hasta el punto del accidente y han procedido a cortar el tráfico para garantizar la seguridad y facilitar las tareas de retirada del árbol, que ocupaba parte de la vía.
Asimismo, una ambulancia del SEM ha atendido al motorista herido en el mismo lugar de los hechos. La caída del árbol también ha provocado afectaciones puntuales en la circulación en una de las calles con más tráfico de la capital catalana.
Según han explicado fuentes policiales a betevé, el conductor de la moto ha sufrido heridas de carácter leve como consecuencia del accidente.
Por el momento, no han trascendido las causas de la caída del árbol.
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