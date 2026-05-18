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Susto en Barcelona

Los Mossos detienen a un turista en el Eixample por agredir a tres mujeres por la calle

Las víctimas presentan heridas de poca gravedad y han sido atendidas por ambulancias del SEM

Comerciantes del Paseo de Gràcia denuncian "ataques" al turismo tras la protesta de este domingo

El ataque se ha producido en este punto del Eixample

El ataque se ha producido en este punto del Eixample / Guillem Sánchez

Guillem Sánchez

Germán González

Barcelona
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Los Mossos d'Esquadra han arrestado este lunes antes de las 9.00 horas a un turista estadounidense que había golpeado a tres mujeres en la calle. Los hechos se han producido en el Eixample, y su detención, por parte de agentes de la policía catalana, ha tenido lugar en uno de los arcenes que conforma el cruce de las calles Enric Granados y Mallorca de Barcelona.

El sospechoso, según las fuentes consultadas por EL PERIÓDICO, ha golpeado a las tres víctimas, aunque se desconocen los motivos. Las mujeres presentan heridas leves y han sido atendidas en la calle por varias ambulancias del Sistema d’Emergències Mèdiques (SEM) desplazadas al lugar.

Varios vecinos consultados por este diario explican que han tomado consciencia del incidente cuando han visto el despliegue policial y de vehículos sanitarios –“dos o tres ambulancias y tres o cuatro coches de los Mossos”, enumeraban– pero ninguno había visto las agresiones.

“Cuando me he asomado el hombre ya estaba reducido, tumbado en el suelo y controlado por los policías”, explica una camarera que trabaja en un local ubicado muy cerca de donde se ha producido el arresto.

Agentes de la comisaría de Policía Nacional próxima al lugar del incidente también han intervenido en este incidente que ha sobresaltado a primera hora este punto del Eixample.

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El sospechoso ha sido trasladado a un centro sanitario en uno de los coches para ser atendido y los Mossos han abierto una investigación para aclarar los motivos por los que se ha producido el ataque, que no ha provocado lesiones graves a ninguna de las mujeres. Todo apunta a que podría haber sufrido un trastorno mental.

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