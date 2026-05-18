L'Hospitalet convoca 27 nuevas plazas para la Guardia Urbana: requisitos y plazos

El Ayuntamiento de L’Hospitalet abrió este pasado 16 de mayo el plazo para cubrir 27 nuevas plazas de agentes de la Guardia Urbana. El plazo para presentar las solicitudes de la convocatoria libre por oposición finaliza el lunes 15 de junio y se prevé que las pruebas comiencen la primera quincena de julio. El consistorio también abrirá en los próximos días una convocatoria de nueve plazas mediante concurso específico de movilidad interadministrativa.

En esta nueva convocatoria, el 40% de las plazas del concurso público se reservará para mujeres, con el objetivo de incrementar la presencia femenina y fomentar la igualdad en el cuerpo de la policía local. "Esta medida se aplica en virtud de la disposición adicional introducida en la Ley de policías locales, y siempre siguiendo los criterios establecidos en la normativa", apunta el ayuntamiento en un comunicado.

"Esta nueva convocatoria se enmarca en el proceso de modernización de la Guardia Urbana de L’Hospitalet impulsado por el gobierno municipal durante los últimos meses. Desde junio de 2024, el cuerpo ha incorporado 60 nuevos agentes. En paralelo, el Ayuntamiento ha impulsado una profunda renovación del servicio con la modernización de la flota policial, la incorporación de nuevas herramientas tecnológicas y nuevos dispositivos operativos, así como el anuncio de la construcción de la nueva comisaría", sigue el texto.

Los requisitos para acceder a la convocatoria de las 27 plazas por turno libre y oposición son: tener la nacionalidad española de acuerdo con la legislación vigente; estar en posesión del título de bachillerato, técnico/a superior correspondiente a ciclos formativos de grado superior, técnico/a especialista correspondiente a formación profesional de segundo grado, equivalente o superior; acreditar conocimientos de lengua catalana de nivel B2; haber cumplido 18 años y no haber cumplido 36 en la fecha de finalización de presentación de instancias; no haber sido condenado/a por ningún delito; no estar inhabilitado/a para el ejercicio de funciones públicas ni haber sido separado/a mediante expediente disciplinario del servicio de ninguna administración pública; y no padecer ninguna enfermedad ni estar afectado/a por ninguna limitación o impedimento físico o psíquico que imposibilite o dificulte el ejercicio normal de las funciones propias de la policía local.

Además, las personas aspirantes deberán estar en posesión de los permisos de conducir de las clases B y A2, comprometerse a conducir los vehículos de los que dispone la Guardia Urbana y presentar una declaración jurada o promesa por la que asumen el compromiso de portar armas de fuego, de acuerdo con las condiciones establecidas por la normativa vigente.

El importe de la tasa es de 15 euros. Las solicitudes para acceder a la convocatoria libre por oposición de las 27 nuevas plazas de la Guardia Urbana deberán presentarse de forma telemática en la sede electrónica del Ayuntamiento (seuelectronica.l-h.cat), en el apartado de selección de personal.