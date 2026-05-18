El Govern licita por 850.000 euros el tramo para ciclistas en Viladecans

El Departament de Territori, Habitatge i Transició Ecològica ha licitado las obras del tramo de vía exclusivo para ciclistas y peatones paralelo a la carretera C-31, entre el enlace de la playa de las Filipines y el acceso a la playa del Arrayán, en Viladecans (Baix Llobregat). Los trabajos, que se licitan por un importe de 852.000 euros, se prevé que empiecen este otoño y tengan un plazo de ejecución aproximado de medio año.

Esta obra “se enmarca en las políticas del Govern para promover la movilidad a pie y el uso de la bicicleta para los desplazamientos cotidianos y también de ocio”, ha remarcado la consellera, Sílvia Paneque. De este modo, “potenciamos la descarbonización de la movilidad”, ha puesto de relevo.

El futuro carril Bici junto a la C-31 en Viladecans. / Departament de Territori, Habitatge i Transició Ecològica

En paralelo a la obra que ahora se licita, Paneque ha resaltado que el Departament “también tiene en proyecto configurar el tramo desde el acceso al Arrayán hasta conectar con la avenida de Europa de Gavà, del otro lado del cámping existente, de forma que la ejecución de estas dos actuaciones facilitarán la conectividad para peatones y ciclistas en este sector comprendido entre la C-31 y la línea de costa”.

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Así, “se creará un nuevo itinerario paralelo en la C-31 lado mar, enlazando con las vías perpendiculares que unen los cascos urbanos de Viladecans y Gavà con la zona de playa”, ha puesto en valor. La obra que se licita alcanza el tramo de la C-31 entre los kilómetros 186,4 y 187,2 y el trazado se dividirá en tres puntos.