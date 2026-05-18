Indignación
Las familias de un colegio público de Barcelona denuncian ante la Sindicatura de Comptes una década de clases en barracones
Las familias denuncian retrasos "injustificables" en la construcción del edificio definitivo y reclama una investigación sobre el gasto público destinado a espacios provisionales
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Las familias del instituto escuela público Els 30 Passos, situado en el barrio de La Sagrera de Barcelona, han llevado ante la Sindicatura de Comptes la situación del centro, que funciona desde hace casi diez años en barracones provisionales.
La Asociación de Familias del centro ha presentado una denuncia contra el Consorci d’Educació de Barcelona y el Departament d’Educació de la Generalitat, a quienes acusa de provocar un “malgasto” de dinero público por los retrasos “injustificables” en la construcción del edificio definitivo y por el alquiler continuado de módulos provisionales.
“Hace diez años, el Consorci d’Educació de Barcelona prometía a la comunidad educativa un edificio definitivo. Hoy, una década después, las primeras alumnas que inauguraron la escuela, y que actualmente cursan 1º de ESO, terminarán su escolarización sin haber pisado nunca ese edificio prometido”, lamentan las familias en un comunicado.
Además, denuncian que los cursos superiores de secundaria tendrán que utilizar espacios provisionales ubicados en los bajos de edificios cercanos. También subrayan que el alumnado sigue sin disponer de equipamientos básicos como laboratorio, biblioteca, salón de actos o gimnasio.
Las familias consideran que esta situación es consecuencia de la “falta de interés y profesionalidad”, así como del “desorden” en la coordinación entre la Generalitat y el Ayuntamiento de Barcelona, además de la lentitud burocrática.
Para visibilizar el caso, este mismo martes han convocado una “excursión reivindicativa” hasta la sede del Consorci d’Educació de Barcelona y han impulsado una campaña en redes sociales para denunciar la situación del centro.
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