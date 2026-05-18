Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
FermínResultados AndalucíaShakiraRelojes SwatchÉbolaLluvia CatalunyaBizumRodaliesBarcelonaTita CerveraOutlanderAnchoas de lata
instagramlinkedin

Indignación

Las familias de un colegio público de Barcelona denuncian ante la Sindicatura de Comptes una década de clases en barracones

Las familias denuncian retrasos "injustificables" en la construcción del edificio definitivo y reclama una investigación sobre el gasto público destinado a espacios provisionales

Conexto | Hasta cinco años más de espera en un colegio de Barcelona para dejar los barracones: “Causa mucha frustración”

Barracones de la escuela Els 30 Passos de Barcelona.

Barracones de la escuela Els 30 Passos de Barcelona. / JOAN CORTADELLAS / EPC

El Periódico

El Periódico

Barcelona
Por qué confiar en El Periódico Por qué confiar en El Periódico Por qué confiar en El Periódico

Las familias del instituto escuela público Els 30 Passos, situado en el barrio de La Sagrera de Barcelona, han llevado ante la Sindicatura de Comptes la situación del centro, que funciona desde hace casi diez años en barracones provisionales.

La Asociación de Familias del centro ha presentado una denuncia contra el Consorci d’Educació de Barcelona y el Departament d’Educació de la Generalitat, a quienes acusa de provocar un “malgasto” de dinero público por los retrasos “injustificables” en la construcción del edificio definitivo y por el alquiler continuado de módulos provisionales.

“Hace diez años, el Consorci d’Educació de Barcelona prometía a la comunidad educativa un edificio definitivo. Hoy, una década después, las primeras alumnas que inauguraron la escuela, y que actualmente cursan 1º de ESO, terminarán su escolarización sin haber pisado nunca ese edificio prometido”, lamentan las familias en un comunicado.

Barcelona 31-03-2023 Reportatge sobre escoles en barracons a Catalunya. Escola 30 Passos. Ambientillo a l'entrada del cole Ecuela, barracones Fotografia de JOAN CORTADELLAS

Barracones de la escuela Els 30 Passos de Barcelona / JOAN CORTADELLAS / EPC

Además, denuncian que los cursos superiores de secundaria tendrán que utilizar espacios provisionales ubicados en los bajos de edificios cercanos. También subrayan que el alumnado sigue sin disponer de equipamientos básicos como laboratorio, biblioteca, salón de actos o gimnasio.

Las familias consideran que esta situación es consecuencia de la “falta de interés y profesionalidad”, así como del “desorden” en la coordinación entre la Generalitat y el Ayuntamiento de Barcelona, además de la lentitud burocrática.

Noticias relacionadas

Para visibilizar el caso, este mismo martes han convocado una “excursión reivindicativa” hasta la sede del Consorci d’Educació de Barcelona y han impulsado una campaña en redes sociales para denunciar la situación del centro.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Aguas termales en Santa Coloma de Gramenet: la ciudad hará dos pozos de hasta 500 metros en Fondo para analizar el acuífero
  2. Sor Lucía Caram: “Pregunté si León XIV podía bendecir nuestras ambulancias para Ucrania y me contestaron que sí en menos de 24 horas”
  3. La masiva afluencia de compradores del Swatch x Audemars Piguet impide abrir sus dos tiendas en Barcelona
  4. Un motorista de 26 años muere al chocar con un camión en la ronda Litoral
  5. Un tercio de los mercados de Barcelona recibe ayuda para pagar facturas por tener más de un 20% de su superficie vacía
  6. L'Hospitalet avanza en la reforma de su histórico mercado de Collblanc pese al recelo de los paradistas exteriores
  7. La Escola Pàlcam de Barcelona reclama pacificar su entorno tras décadas de gestiones: “Necesitamos seguridad”
  8. Acampadas por el Swatch x Audemars Piguet: Barcelona se suma a la fiebre mundial por el 'Royal Pop

Las familias de un colegio público de Barcelona denuncian ante la Sindicatura de Comptes una década de clases en barracones

Las familias de un colegio público de Barcelona denuncian ante la Sindicatura de Comptes una década de clases en barracones

Barcelona contabilizó 921 denuncias por robos de bicicletas en 2024, aunque dos de cada tres casos no se reportan

Barcelona contabilizó 921 denuncias por robos de bicicletas en 2024, aunque dos de cada tres casos no se reportan

Más de mil corredores con sus perros toman la cuarta edición de Can We Run en Barcelona

Más de mil corredores con sus perros toman la cuarta edición de Can We Run en Barcelona

Sabadell eleva la presión a botellones y ruido: el Ayuntamiento ha puesto unas 400 multas este 2026

Swatch intenta calmar los ánimos tras las críticas por el lanzamiento de su colaboración con Audemars Piguet

Swatch intenta calmar los ánimos tras las críticas por el lanzamiento de su colaboración con Audemars Piguet

Los Mossos detienen a un turista de EEUU en el Eixample por agredir a tres mujeres por la calle

Los Mossos detienen a un turista de EEUU en el Eixample por agredir a tres mujeres por la calle

Las colas por los 'Royal Pop' de Swatch x Audemars Piguet vuelven al paseo de Gràcia tras el caos del sábado

Las colas por los 'Royal Pop' de Swatch x Audemars Piguet vuelven al paseo de Gràcia tras el caos del sábado

Competencia reprueba al Govern: indica que no es necesario ampliar las concesiones de bus interurbano para descarbonizar la flota

Competencia reprueba al Govern: indica que no es necesario ampliar las concesiones de bus interurbano para descarbonizar la flota