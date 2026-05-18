Desabastecimiento
Daniel Sirera (PP) pide abrir supermercados municipales con producto fresco en tres barrios de Barcelona
La iniciativa coincide en gran medida con una propuesta de Barcelona en Comú, que solicitaba centros alimentarios municipales
Gemma Tarafa: “Barcelona necesita supermercados públicos para abaratar la cesta de la compra”
Nueve de cada diez vecinos del área de Barcelona sufren una oferta excesiva de alimentación insana
Un tercio de los mercados de Barcelona recibe ayuda para pagar facturas por tener más de un 20% de su superficie vacía
El presidente del PP en el Ayuntamiento de Barcelona, Daniel Sirera, ha reclamado este lunes al gobierno municipal crear un supermercado municipal con productos frescos en los barrios de Baró de Viver, Vallbona y Torre Baró "mientras no exista una oferta privada suficiente y de calidad". Sirera ha alertado de la "grave falta de acceso a alimentos frescos y saludables" en estos barrios y de que se han convertido en 'desiertos alimentarios', informa el grupo en un comunicado.
La propuesta popular, curiosamente, coincide con una formulada hace pocos meses por Barcelona en Comú, que también ve necesario garantizar el abastecimiento con supermercados públicos. Un estudio del Institut Metrópolis situó el año pasado los 'desiertos alimentarios' del área de Barcelona y advirtió sobre la desigualdad en el acceso a la alimentación de calidad. La cuestión sobrepasa la política municipal y no es nueva, puesto que ya en 2023 el presidente de Castilla-La Mancha, el socialista Emiliano García-Page, tachó de "bobada supina" la propuesta de la secretaria general de Podemos y entonces ministra de Derechos Sociales, Ione Belarra, de crear supermercados públicos. Con todo, la gran red alimentaria municipal, que son los mercados de barrio, tiene muchas dificultades para mantener operativa toda su superficie comercial.
Sirera ha sustentado su propuesta este lunes en el caso de Baró de Viver, donde más de 2.600 habitantes solo disponen de supermercados 24 horas, con productos "más caros y de peor calidad nutricional". Una situación que, según ha dicho, afecta especialmente a las personas mayores y con movilidad reducida que tienen que desplazarse a otros barrios para hacer una compra saludable.
Por ello, ha propuesto que el Instituto de Mercados municipal impulse un modelo de supermercado municipal de proximidad aprovechando locales vacíos en los barrios. "El gobierno municipal no puede continuar abandonando estos barrios. Garantizar una alimentación saludable también es garantizar dignidad, salud e igualdad de oportundiades", ha sostenido.
- Aguas termales en Santa Coloma de Gramenet: la ciudad hará dos pozos de hasta 500 metros en Fondo para analizar el acuífero
- Sor Lucía Caram: “Pregunté si León XIV podía bendecir nuestras ambulancias para Ucrania y me contestaron que sí en menos de 24 horas”
- La masiva afluencia de compradores del Swatch x Audemars Piguet impide abrir sus dos tiendas en Barcelona
- Un motorista de 26 años muere al chocar con un camión en la ronda Litoral
- Un tercio de los mercados de Barcelona recibe ayuda para pagar facturas por tener más de un 20% de su superficie vacía
- L'Hospitalet avanza en la reforma de su histórico mercado de Collblanc pese al recelo de los paradistas exteriores
- La Escola Pàlcam de Barcelona reclama pacificar su entorno tras décadas de gestiones: “Necesitamos seguridad”
- Acampadas por el Swatch x Audemars Piguet: Barcelona se suma a la fiebre mundial por el 'Royal Pop