Daniel Sirera (PP) pide abrir supermercados municipales con producto fresco en tres barrios de Barcelona

El presidente del PP en el Ayuntamiento de Barcelona, Daniel Sirera, ha reclamado este lunes al gobierno municipal crear un supermercado municipal con productos frescos en los barrios de Baró de Viver, Vallbona y Torre Baró "mientras no exista una oferta privada suficiente y de calidad". Sirera ha alertado de la "grave falta de acceso a alimentos frescos y saludables" en estos barrios y de que se han convertido en 'desiertos alimentarios', informa el grupo en un comunicado.

La propuesta popular, curiosamente, coincide con una formulada hace pocos meses por Barcelona en Comú, que también ve necesario garantizar el abastecimiento con supermercados públicos. Un estudio del Institut Metrópolis situó el año pasado los 'desiertos alimentarios' del área de Barcelona y advirtió sobre la desigualdad en el acceso a la alimentación de calidad. La cuestión sobrepasa la política municipal y no es nueva, puesto que ya en 2023 el presidente de Castilla-La Mancha, el socialista Emiliano García-Page, tachó de "bobada supina" la propuesta de la secretaria general de Podemos y entonces ministra de Derechos Sociales, Ione Belarra, de crear supermercados públicos. Con todo, la gran red alimentaria municipal, que son los mercados de barrio, tiene muchas dificultades para mantener operativa toda su superficie comercial.

Sirera ha sustentado su propuesta este lunes en el caso de Baró de Viver, donde más de 2.600 habitantes solo disponen de supermercados 24 horas, con productos "más caros y de peor calidad nutricional". Una situación que, según ha dicho, afecta especialmente a las personas mayores y con movilidad reducida que tienen que desplazarse a otros barrios para hacer una compra saludable.

Por ello, ha propuesto que el Instituto de Mercados municipal impulse un modelo de supermercado municipal de proximidad aprovechando locales vacíos en los barrios. "El gobierno municipal no puede continuar abandonando estos barrios. Garantizar una alimentación saludable también es garantizar dignidad, salud e igualdad de oportundiades", ha sostenido.