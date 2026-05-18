El corte de la calle Muntaner por las obras de la L8 se amplía entre Marià Cubí y L’Avenir hasta principios de 2027

La calle Muntaner permanece cortada desde el mes de agosto del año pasado entre Laforja y Marià Cubí por las obras de la línea L8 de Ferrocarrils de la Generaliat (FGC). Este lunes el tramo interrumpido a la circulación se ha ampliado en una manzana calle abajo, y ya llega hasta L'Avenir.

Todo el tramo de Muntaner afectado permanecerá cerrado al tráfico hasta principios de 2027, cuando se restablecerá con dos carriles. La previsión inicial era que este punto estuviera liberado en verano de 2026. No obstante, una huelga en el servicio de arqueología ha mantenido paradas las obras, que se reemprendieron a finales de enero.

Paso por Marià Cubí

Aunque los vehículos ya no pueden circular por Muntaner, por el momento se ha habilitado un paso para que los que circulan por Marià Cubí puedan continuar recto y cruzarla, evitándose el gran rodeo por las calles contiguas. No obstante, esta opción finalizará a finales de junio, explica la Generalitat, cuando el cruce quedará cerrado al tráfico, aunque los peatones sí seguirán teniendo garantizado el paso.

Las obras en marcha en este punto consisten en la construcción de las pantallas de la futura salida de emergencias del túnel de la L8. Los comerciantes de la zona lamentan que su facturación ha caído porque la zona es ahora más difícil de transitar, con peor acceso, visibilidad reducida y más ruido.

Aún así, el avance de los trabajos ha obligado a ampliar la afectación. Según informa la conselleria de Territori, han empezado las tareas para la ejecución de las pantallas del pozo de la salida de emergencia. Estas pantallas se excavarán a más de 80 metros de profundidad, para lo que se desplazarán al lugar máquinas de grandes dimensiones y material auxiliar.

Protecciones acústicas

El pozo de la salida de emergencia tendrá una profundidad de 62 metros y nueve metros de diámetro. Para reducir el impacto de la ejecución de las pantallas, se instalarán protecciones acústicas de tres metros de altura y se reforzará la iluminación y se colocará cartelería para visualizar los comercios de la zona.

Paralelamente, están en marcha las tareas de montaje de la tuneladora y de la nave acústica en el pozo ya construido en la Gran Via de les Corts Catalanes, y también se trabaja en el nuevo acceso a la estación de FGC de Plaça Espanya y en la zona logística para la excavación del túnel en el parque de Joan Miró.