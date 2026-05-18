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Tráfico

Cortada totalmente la A-2 en dirección Barcelona en Òdena por el accidente de un camión

Imagen de archivo de retenciones en la A-2.

Imagen de archivo de retenciones en la A-2. / Manu Mitru / EPC

EFE

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Barcelona
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Este lunes por la mañana, la A-2 está cortada a la circulación en dirección Barcelona a la altura de Òdena (Barcelona) por el accidente que ha sufrido un camión, informa el Servei Català del Trànsit (SCT).

Aunque en un principio se había cortado esta autovía a la circulación en ambos sentidos, en estos momentos la vía ya está abierta en dirección a Lleida, aunque prosigue cerrada hacia la capital catalana.

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Ante tal circunstancia, el tráfico hacia Barcelona se está desviando por la salida 549.

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