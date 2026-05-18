Competencia reprueba al Govern: indica que no es necesario ampliar las concesiones de bus interurbano para descarbonizar la flota

La Autoritat Catalana de la Competència (ACCO) considera que la descarbonización de la flota de autobuses interurbanos puede materializarse sin necesidad de ampliar por seis años más las actuales concesiones, medida por la que ha optado el Govern.

Conocida es la postura contraria a alargar las concesiones de bus interurbano de la ACCO, organismo independiente dentro de la propia Generalitat encargado de garantizar las condiciones de libre competencia y transparencia en los mercados. En 2028 expiran los contratos de los operadores de autobús que desarrollan el servicio en Catalunya desde las décadas de 1950 y 1960, después de que en 2003 se prorrogaron ya por 25 años más. Es por ello que la ACCO considera que es hora de que el servicio se abra en Catalunya a la competencia mediante su licitación pública. Sin embargo, la Generalitat optó el 28 de abril por dar continuidad hasta 2034 a las concesiones con la aprobación de un decreto ley, a cambio de que los operadores amplíen la flota de los 1.600 autobuses actuales a los 1.900, y de que un 75% sean sostenibles en 2029, con un mix de un 40% eléctricos, otros tantos híbridos y un 20% de gas natural.

Servicios de calidad

Un argumento que no convence a la ACCO: este lunes ha indicado que la descarbonización de la flota y todos los cambios necesarios que debe realizar el transporte interurbano "se podrían incorporar a los procedimientos de licitación correspondientes, mediante el diseño de unos pliegos adecuados, antes de que las concesiones finalicen en 2028", señala en un comunicado. "De esta forma -continúa-, se podrían lograr los objetivos del Decreto ley 5/2026, más los beneficios derivados de la competencia en la contratación pública: unos servicios más baratos, variados y de más calidad".

La ACCO subraya que la mayoría de las concesiones afectadas "no se han abierto a la competencia desde hace más de 50 años".

Informe previo

Este organismo elaboró un informe en marzo de 2025 en el que alertó sobre la importancia de abrir el servicio a la competencia y de elaborar unos pliegos en los concursos que permitieran la concurrencia de los distintos operadores. También señaló que las estaciones de autobús y las cocheras deben abrirse a las diversas compañías, más allá de las establecidas.

Otro aspecto que destacó es que debe garantizarse la continuidad de los servicios deficitarios, que no deben prestarse en un régimen de libre mercado, sino mediante el establecimiento de obligaciones de servicio público a través de concesiones subvencionadas. Para la ACCO, se trata de servicios que siguen siendo socialmente rentables porque ofrecen el único medio de transporte público en determinados municipios.