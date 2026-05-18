Collboni recibe al Rotary International para abordar la convención que el club celebrará en junio de 2027 en Barcelona

El alcalde de Barcelona, Jaume Collboni, ha recibido este lunes al presidente de Rotary International, Francesco Arezzo, en una reunión prevista para coordinar los preparativos de la convención mundial que esta organización celebrará del 26 al 30 de junio de 2027 en la capital catalana.

Se prevé que la cita atraiga a 20.000 congresistas de todo el mundo, con un impacto económico estimado de 68 millones de euros para la ciudad, según los cálculos de la organización, reflejados en un comunicado del consistorio.

Apoyo municipal

En la reunión, el consistorio ha subrayado el apoyo que presta a la reunión, que considera una prueba del papel relevante de Barcelona en el terreno de los grandes congresos. Arezzo ha visitado la ciudad para conocer de cerca las infraestructuras que acogerán la convención, para la que el Rotary colaborará con Fira de Barcelona y el Barcelona Convention Bureau (Turismo de Barcelona).

“Estamos muy satisfechos de que Barcelona haya sido la ciudad escogida para acoger la Convención Mundial del año 2027 del Rotary Club, ya que esto pone de manifiesto que nuestra ciudad es un referente en cuanto a la celebración de encuentros internacionales y, muy especialmente, en el ámbito en la ciudad, como ya ocurrió en el 2002 cuando la convención también tuvo lugar en Barcelona”, ha afirmado Collboni en el acto.

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"Valoramos mucho la estrecha colaboración con la ciudad de Barcelona y nuestros socios locales mientras continúan los preparativos para la Convención Internacional de Rotary de 2027 y esperamos dar la bienvenida a nuestra comunidad global a una ciudad conocida por su apertura, cultura y perspectiva internacional”, ha declarado Arezzo.