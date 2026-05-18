Las colas por los 'Royal Pop' de Swatch x Audemars Piguet vuelven al paseo de Gràcia de Barcelona tras el caos del sábado

Este lunes, la previsión de lluvia no ha evitado que vuelvan a formarse colas ante la tienda Swatch del paseo de Gràcia de Barcelona, aunque esta vez con un ambiente más calmado que el del pasado sábado, cuando la situación derivó en aglomeraciones, momentos de tensión y, finalmente, en el cierre de la tienda y cancelación de la venta por motivos de seguridad ante la expectación por el lanzamiento de los 'Royal Pop', la colaboración con Audemars Piguet.

Desde primera hora de este lunes, sillas plegables y decenas de personas han vuelto a ocupar la acera del paseo. La escena se repite, pero con menor afluencia y con la tienda ya abierta, si bien el sábado desde Swatch declararon que en Barcelona no iban a abrir "en los próximos días".

Ahora, decenas de personas siguen aguardando su turno con gran paciencia y con la esperanza de que, esta vez sí, la venta se materialice. La mayoría reconoce abiertamente que su objetivo no es quedarse con el reloj, sino revenderlo lo antes posible, al menos por el doble o triple del precio original, para sentir que han valido la pena las horas de espera a la intemperie. Mientras la cola avanza lentamente, algunos de los presentes conversan cordialmente entre sí, después de varias horas o días de convivencia forzada.

Los incidentes del sábado

El pasado sábado, día del lanzamiento de los 'Royal Pop', los Mossos d’Esquadra y la Guardia Urbana terminaron desalojando a las personas que esperaban ante las tiendas Swatch del paseo de Gràcia y de l'Illa Diagonal, mientras los establecimientos colocaban carteles en los que se informaba del cierre por motivos de seguridad. Una decisión que provocó gran frustración y malestar entre los asistentes y provocó muchas críticas hacia la organización por parte de la marca, cuestionada por la falta de previsión ante una altísima demanda que ya se había dejado prever durante los días previos, con acampadas simultáneas en distintas ciudades del mundo.

De hecho, este fin de semana se han registrado incidentes en muchas otras ciudades fuera de España. En países como Francia, Emiratos Árabes, Reino Unido o Estados Unidos, numerosas tiendas también tuvieron que cerrar y la policía de cada zona se vio obligada a desplegarse para atender la situación. En París, los agentes incluso llegaron a desalojar a los asistentes con gases lacrimógenos.

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Por su parte, Swatch ha publicado este lunes un comunicado en el que pide tranquilidad a los compradores y asegura que la colección 'Royal Pop' estará disponible durante varios meses. Una información que, de haberse conocido antes, podría haber rebajado la ansiedad del sábado. Y es que la gestión del lanzamiento ha sido objeto de reproches no solo por parte de clientes, sino también de administraciones locales. En el caso de Lille, en Francia, el ayuntamiento ha anunciado que emprenderá acciones legales contra la firma, al considerar que la falta de organización de las colas ha provocado problemas de movilidad en la vía pública.