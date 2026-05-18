Se cierra el plazo de candidaturas a la Sindicatura de Greuges de Barcelona con David Bondia y Gemma Calvet como aspirantes

El plazo de la presentación de candidatos a la Sindicatura de Greuges de Barcelona para el periodo 2026-2031 concluye este lunes a medianoche, con lo que se cierra la primera parte de un proceso que concluirá en el pleno municipal de julio, sesión en la que debe ser designado el nuevo ‘ombudsman’ de la capital catalana.

En los últimos cinco años, la responsabilidad ha recaído en David Bondia, que se convirtió en defensor de los barceloneses con el apoyo del PSC, Junts y ERC, y el voto contrario del PP, Barcelona pel Canvi (nombre que tuvo al final el grupo que de entrada encabezó Manuel Valls) y el PP.

Participación y política

Bondia opta a la reelección, y por ahora cuenta con una rival conocida: Gemma Calvet. A pocas horas para el límite de presentación de candidaturas, constan sus nombres en esta carrera de dos meses que combina la participación ciudadana y de las entidades con la decisión de los grupos municipales: al final serán los partidos los que decidan quién es la persona elegida.

Bondia fue presidente del Institut de Drets Humans de Catalunya y profesor titular de Derecho internacional público de la Universitat de Barcelona. Nació en Barcelona en 1969. Es síndico desde septiembre de 2021, y quiere serlo hasta 2031. La normativa indica que puede optar como máximo a un segundo mandato. Jurista, Calvet fue directora de Transparencia del AMB a instancias de los Comuns y antes diputada de ERC en el Parlament. Nació en 1966. El proceso de elección del síndico se inició el 16 de marzo, cuando se abrió el turno de consultas con las entidades para que propusieran candidatos.

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Entidades y candidatos

El ayuntamiento anunciará el jueves quienes son los candidatos que se han presentado y qué entidades les han dado su apoyo al presentarlo. Está previsto para junio un pleno extraordinario del Consell de Ciutat, máximo órgano consultivo y de participación del consistorio, así como de la comisión de Presidencia, para que la ciudadanía y los grupos municipales, respectivamente, conozcan las propuestas de los candidatos. El proceso incluye una fase de voto popular que no es vinculante.