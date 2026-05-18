Un centenar de vecinos de Sabadell exigen soluciones contra el ruido: “Solo pedimos respeto y descanso"

El ruido contra el ruido retumba estos días en las calles de Sabadell. La plataforma ciudadana Stop Soroll Sabadell, surgida a raíz de las quejas por el ruido, el incivismo y la inseguridad asociados al ocio nocturno en el centro de la ciudad, lleva meses de movilización vecinal y repercusión en las redes sociales. Un impacto que se ha traducido este lunes en una reunión con la alcaldesa de la cocapital vallesana, Marta Farrés, en un encuentro celebrado en el Casal Pere Quart.

Bajo el lema 'No somos políticos, somos vecinos', Stop Soroll Sabadell denuncia episodios recurrentes de ruido, peleas, botellones, gritos, actos vandálicos y conductas incívicas durante la madrugada en calles del centro como Sant Quirze, Advocat Cirera, Marià Fortuny o la plaça del Gas. "Sólo pedimos respeto y descanso", afirma Jordi Barberà, portavoz del colectivo.

El objetivo vecinal es trasladar al gobierno municipal un amplio documento con preguntas y reclamaciones relacionadas con el cumplimiento de la normativa acústica, el control de terrazas y locales de ocio, seguridad nocturna y la falta de descanso de los vecinos. Además de Farrés, al encuentro han acudido los tenientes de Alcaldía Eloi Cortés Serra, Montserrat González Ruiz o María del Mar Molina García, además del jefe de la Policía Municipal de Sabadell, Daniel Corral.

La reunión coincide con el reciente anuncio del Ayuntamiento de nuevas medidas contra el incivismo y el ruido nocturno. La semana pasada, el consistorio informó de que ya se han puesto cerca de 400 multas relacionadas por botellones y molestias vecinales durante 2026, además de anunciar la incorporación de más efectivos policiales, una nueva unidad específica contra el incivismo nocturno y la ampliación del sistema de videovigilancia hasta alcanzar cerca de 150 cámaras en la ciudad.

Más inspecciones y refuerzo policial

Entre las principales preocupaciones expuestas por los vecinos figura el "retraso", denuncian los vecinos, en la aplicación de medidas aprobadas anteriormente en el Pleno municipal. Los representantes vecinales recuerdan que ya en 2023 se aprobó un plan de actuación contra el ruido nocturno que contemplaba agentes cívicos, campañas de sensibilización y más control policial, aunque aseguran que muchas de aquellas medidas ""nunca llegaron a ejecutarse plenamente.

Además, Stop Soroll Sabadell insiste en la necesidad de aplicar con mayor contundencia la moción aprobada por unanimidad en marzo de 2026, impulsada por el concejal no adscrito Gabriel Fernández Díaz y centrada en garantizar el derecho al descanso, la salud y la convivencia frente a las actividades de ocio nocturno.

Esa moción contempla medidas como inspecciones técnicas específicas a locales, apertura de expedientes disciplinarios, controles sonométricos, refuerzo policial en horario nocturno, posibles restricciones de actividad e incluso la retirada de licencias en casos graves o reiterados.

Los vecinos también ponen sobre la mesa la posibilidad de declarar determinadas zonas del centro como Zonas Acústicas de Régimen Especial (ZARE), una herramienta prevista en la legislación catalana para limitar actividades y aplicar medidas extraordinarias en áreas especialmente afectadas por la contaminación acústica.

Seguridad y sensación de abandono

Durante la reunión se ha abordado igualmente la preocupación vecinal por la sensación de inseguridad nocturna y por algunos episodios violentos ocurridos en el centro de la ciudad en los últimos meses. Los representantes de la plataforma reclaman al respecto “más transparencia institucional”.

La plataforma sostiene que no pretende acabar con el ocio nocturno, sino hacer compatible la actividad económica con el descanso vecinal y la convivencia. “No queremos confrontación. No queremos destruir el ocio ni perjudicar a nadie. Queremos civismo, convivencia y que se cumplan las normas”, defiende Barberà.

Pancartas por la ciudad

Stop Soroll Sabadell se constituyó formalmente como asociación vecinal sin ánimo de lucro y actualmente cuenta con decenas de socios. Según sus estatutos, su objetivo principal es “defender el derecho al descanso y mejorar la calidad de vida urbana”, especialmente en el barrio Centre de Sabadell.

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El conflicto entre vecinos y ocio nocturno continúa marcando parte del debate público en el centro de Sabadell. La movilización impulsada por Stop Soroll Sabadell también se ha hecho visible en las calles, con pancartas repartidas en numerosos puntos del centro de la ciudad. Queda ahora por ver qué recorrido tendrán las demandas vecinales y si el Ayuntamiento adopta nuevas acciones o acelera la aplicación de las ya aprobadas para dar respuesta a los vecinos.