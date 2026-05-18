Castelldefels se prepara para una nueva edición del Dragon Boat Fest con 39 equipos y 15 nacionalidades

El Canal Olímpic de Catalunya, en Castelldefels (Baix Llobregat), se convertirá este fin de semana en el escenario de la séptima edición del Barcelona International Dragon Boat Fest y de la jornada solidaria Rema contra el Cáncer, una cita que "combinará competición internacional, participación ciudadana y sensibilización en torno al cáncer de mama", señala la organización en un comunicado.

Del 22 al 24 de mayo, el evento reunirá a 39 equipos, 917 palistas y representantes de 15 nacionalidades, que competirán en un programa deportivo de 78 regatas en seis calles. La competición contará también con una destacada presencia de equipos BCS, formados por mujeres que han pasado por un cáncer de mama, con 20 equipos y cerca de 200 palistas compitiendo en embarcaciones de 10 personas. Castelldefels se convertirá así en uno de los puntos de encuentro europeos de esta disciplina de origen chino, que se practica en embarcaciones con cabeza y cola de dragón y que "combina fuerza, coordinación, ritmo y trabajo en equipo".

Más allá de la competición, el festival quiere acercar el dragon boat a la ciudadanía y reforzar el vínculo del Canal Olímpic de Catalunya con una disciplina que combina deporte, trabajo en equipo y dimensión internacional. La cita está organizada por el Club de Piragüisme Castelldefels Dracs de l’Aigua 2019, Dragon Boat Emotions y la Fundació Rema contra el Càncer.

Vista aérea de una competición de Dragon Boat, en una imagen de archivo. / Dragon Boat Fest

Rema contra el Cáncer, domingo 24 de mayo

El momento más abierto y participativo del fin de semana llegará el domingo 24 de mayo, con la celebración de la jornada solidaria Rema contra el Cáncer, que tendrá lugar de 10 h a 15 h en el Canal Olímpic de Catalunya.

La jornada está pensada para todos los públicos e incluirá iniciaciones al dragon boat de 10 h a 15 h, una sesión de zumba de 10 h a 10.45 h, una sesión de bachata de 11.30 h a 12.15 h, una actividad cultural de la Asociación de Artistas Huaxing de 12.20 h a 12.50 h y una sesión de meditación de 13 h a 13.30 h. También habrá 'food trucks', música y puestos de entidades vinculadas al cáncer durante toda la jornada.

Las iniciaciones al dragon boat permitirán vivir una experiencia de 45 minutos a bordo de una embarcación con timonel, apta para todos los públicos y sin necesidad de experiencia previa. "Las personas interesadas también podrán inscribirse el mismo día en el Canal Olímpic, aunque las reservas previas formalizadas a través de la web tendrán prioridad de acceso", remarca la organización.

Un evento con finalidad solidaria

Rema contra el Cáncer quiere dar visibilidad a la lucha contra el cáncer de mama y reforzar el papel de la actividad física, la comunidad y el apoyo mutuo. Los beneficios se destinarán a las entidades vinculadas al cáncer que participan en el evento.

“La actividad física, cuando se vive en comunidad, puede tener un papel muy importante en el bienestar de las mujeres que han pasado por un cáncer de mama”, afirma el Dr. Juan Miguel Gil, jefe del Servicio de Oncología Médica del Institut Català d'Oncologia (ICO) Barcelona y presidente de la Fundació Rema contra el Cáncer. “El dragon boat nos permite unir deporte, salud, convivencia y visibilidad en una misma jornada”, explica.