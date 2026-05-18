Barcelona contabilizó 921 denuncias por robos de bicicletas en 2024, aunque dos de cada tres casos no se reportan

Barcelona contabilizó 921 denuncias por robos de bicicletas en 2024. Dicho de otra forma, una media de 2,5 se sustrayeron cada día, según un informe elaborado por Bicicleta Club de Catalunya y el equipo de investigación City Lab del Institut de Ciències i Tecnologies Ambientals (ICTA-UAB).

No obstante, para los expertos las cifras no muestran la realidad, debido a que dos terceras partes de los robos no se denuncian por "una percepción de impunidad generalizada", según indica el estudio. De hecho, ir a buscar la bici y ver que ha desaparecido es bastante común: hasta cuatro de cada diez personas que la utilizan en sus desplazamientos afirman que han sido víctimas de robo.

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Cifras en descenso

También hay buenas noticias: la cifra de denuncias oficiales, que procede de los datos facilitados por los Mossos d'Esquadra, supone una caída del 20% respecto a las 1.167 bicis robadas el año anterior, a la vez un centenar menos respecto a 2022. Aunque en la época de la pandemia se registró el mínimo, 870, debido a que también se circulaba mucho menos.

Los robos se concentran principalmente en los distritos de Sant Martí, Eixample y Ciutat Vella, según el estudio debido a que se trata de zonas con una alta afluencia turística y de ocio. La mayoría de los casos, el 60%, se producen en la vía pública, mientras que un 20% tiene lugar en aparcamientos privados o públicos y otro 20% en el interior de viviendas, oficinas o zonas comunitarias, según datos policiales.

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El lugar más inseguro

Es así como se corrobora el lugar más inseguro para aparcar un bici es un aparcamiento en la vía pública. Cuatro de cada diez bicis robadas se encontraban sujetas en los anclajes en U invertida, y una cantidad algo menor pero casi a la par estaban sujetas a mobiliario urbano, como señales, vayas o árboles o barandillas.

El informe refleja otros datos curiosos: hay más robos de enero a marzo, mientras que los meses de vacaciones, de julio a septiembre y en diciembre, hay muchos menos. Los ladrones también descansan de noche, y el pico de sustracciones ocurre de 18 a 22 horas, coincidiendo con "una actividad pública elevada".

Desincentivo para la bici

Asimismo, el informe indica que los 921 robos de bicis reportados son menos de los realmente denunciados, debido a que no figuran los casos en los que la víctima no pudo mostrar un número de bastidor o una forma de identificar la bici. La policía las incluye en la base de datos como "sin marca", y posteriormente no se añaden en las listas de trazabilidad de denuncias.

Para el BACC, el robo de bicicletas es un grave problema porque "desincentiva el uso de la bicicleta como medio de transporte". Un estudio anterior indicaba que en la ciudad un 17% de les víctimas no volvían a comprarse una nueva bici.

El principal problema que hay detrás de los robos es la falta de aparcamientos seguros, explica el portavoz del BACC Adrià Arenas.

Además de la infradenuncia, para el portavoz del BACC Adrià Arenas, el principal problema que hay detrás de los robos es la falta de aparcamientos seguros. Actualmente, Barcelona dispone de cerca de 39.000 plazas de aparcamiento tipo U invertida en la vía pública, pero los estudios presentados indican una oferta insuficiente en entornos residenciales, laborales y estaciones de transporte público, así como importantes desequilibrios territoriales.

"El Ayuntamiento de Barcelona aún no ha presentado ningún plan en esta legislatura para incentivar la bicicleta ni habilitar nuevos aparcamientos seguros", lamenta Arenas, que sí pone como modelo el despliegue de BiciBox, los espacios cerrados en los que aparcar los ciclos, que lleva a cabo el Área Metropolitana de Barcelona.

El Espacio de Coordinación contra el Robo de Bicicletas que reúne al Ayuntamiento y la Generalitat, la Guardia Urbana y Mossos d'Esquadra y las entidades ciclistas para responder al grave problema del robo de bicis.

El BACC y el ICTA presentarán los resultados del informe el jueves en el encuentro del Espacio de Coordinación contra el Robo de Bicicletas, que reúne al Ayuntamiento y la Generalitat, la Guardia Urbana y Mossos d'Esquadra y a las entidades ciclistas para responder a este grave problema.

Entre las prioridades que se ha marcado este grupo se encuentran mejorar la recogida de datos, integrar plataformas de reventa online, impulsar los aparcamientos seguros, desarrollar proyectos piloto de seguimiento con GPS e impulsar campañas de sensibilización. Una de las iniciativas en marcha es el Biciregistro, us sistema de registro público de bicicletas para facilitar la identificación y recuperación en caso de robo.