Barcelona activa su primer Plan Antirracista con un centenar de medidas: "La diversidad no garantiza por sí sola la igualdad"

El Ayuntamiento de Barcelona ha presentado su primer Plan Antirracista, una estrategia a diez años con más de un centenar de acciones que van desde los discursos de odio hasta el funcionamiento interno de la propia administración. La estrategia aspira a combatir el racismo estructural e institucional y prevé medidas en vivienda, educación, salud, contratación pública, recogida de datos y atención municipal.

El plan, presentado en el Saló de Cent durante el Fòrum Barcelona 2026 sobre justicia racial, se desplegará hasta 2036 con un presupuesto de 3,47 millones de euros y con la participación de todas las áreas municipales. Durante su intervención, el alcalde de Barcelona, Jaume Collboni, ha defendido que la lucha contra el racismo debe dejar atrás las “declaraciones simbólicas” y traducirse en “políticas públicas, recursos y acción sostenida”. “Barcelona fija hoy una posición muy clara”, ha afirmado el edil, para añadir que “la lucha contra el racismo forma parte de la posibilidad de convivir”. Collboni ha sostenido además que “la diversidad de la ciudad no garantiza por sí sola la igualdad” y ha reivindicado el papel de las instituciones a la hora de generar “confianza social y política frente a las desigualdades”.

El exfutbolista y activista francés Lilian Thuram ha intervenido en el acto a través de un mensaje en vídeo, en el que ha reivindicado el papel de las ciudades y de las instituciones frente al racismo. “¿Qué hay mejor que una ciudad que resiste con un alcalde que resiste?”, ha afirmado, antes de expresar su deseo de que Barcelona sea “un faro” para otras ciudades europeas. Thuram ha defendido la necesidad de instituciones que “se comprometan” y desplieguen “políticas de solidaridad”.

Transformación interna del ayuntamiento

Uno de los principales ejes de la estrategia se centra en la transformación de la administración. El consistorio prevé incorporar la perspectiva antirracista en toda la acción municipal para evitar la reproducción de desigualdades y combatir el denominado racismo institucional. La traducción práctica de ese compromiso pasa por revisar procedimientos internos, incorporar cláusulas antirracistas en la contratación pública, promover una mayor diversidad en la plantilla municipal y crear un protocolo específico contra la discriminación racial en el acceso a la vivienda.

Jaume Collboni durante la presentación del Plan Antiracista 2026-2036 de Barcelona / Ayuntamiento de Barcelona

Además, el ayuntamiento pondrá en marcha un Observatorio Antirracista de Barcelona, concebido como un organismo independiente encargado de hacer seguimiento del plan, elaborar estudios y evaluar el impacto de las políticas públicas relacionadas con la discriminación racial. Para afinar el diagnóstico, la estrategia prevé incorporar categorías de autoidentificación étnico-racial en encuestas y estudios municipales, además de preguntas específicas en la Enquesta de Salut de Barcelona, con el objetivo de medir mejor el alcance de las discriminaciones.

El apartado de prevención y sensibilización concentra buena parte de las medidas vinculadas a la educación y la cultura. El consistorio reforzará proyectos como Prometeus, orientado al acompañamiento de jóvenes migrados, y elaborará materiales pedagógicos antirracistas para centros educativos y escuelas infantiles. Además, el plan contempla ampliar la estrategia digital contra la desinformación racista y reforzar la Xarxa BCN Antirumors.

Un 30% se ha sentido discriminado

La decisión llega en un momento en que los datos municipales constatan la persistencia de la discriminación racial en la ciudad. Según el Observatori de les Discriminaciones, el racismo ha sido el principal motivo de discriminación detectado en Barcelona desde 2018 y los casos registrados han aumentado hasta los 314 en 2024. La Enquesta d’Interculturalitat del mismo año eleva el diagnóstico: un 30,3% de los residentes asegura haber sufrido discriminación por motivos culturales, religiosos o étnicos durante 2024.

Collboni ha situado este diagnóstico en un contexto amplio, marcado por el auge de los discursos xenófobos y por el debilitamiento de consensos democráticos en distintas ciudades europeas y occidentales. El alcalde ha defendido que Barcelona debe actuar como “espacio de resistencia democrática” y ha sostenido que la lucha contra el racismo debe formar parte de una política pública estable, “con recursos y acción sostenida”.

La presentación del plan se enmarca dentro en las jornadas internacionales sobre el liderazgo de las ciudades en la justicia racial, organizadas con la Coalición Europea de Ciudades contra el Racismo y con el apoyo de la UNESCO. Barcelona, que ocupa la vicepresidencia de la red europea, quiere reforzar con este plan su proyección internacional en políticas antirracistas y consolidar una hoja de ruta municipal hasta 2036.