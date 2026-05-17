Pietro Maria Picogna, emprendedor tecnológico: "Barcelona combina calidad de vida, talento internacional y ecosistema startup"

Pietro Maria Picogna, 27 años, tres títulos universitarios en Business y ha vivido en cuatro continentes. Apasionado desde joven por las comunidades y la innovación, lanzó su primera empresa en la universidad tras años de experiencia en el voluntariado y en organizaciones internacionales. Es founder y CEO de Pack, plataforma que usa inteligencia artificial y ciencia para mapear, evaluar y desarrollar las habilidades de las personas en grandes organizaciones.

¿Por qué escogiste Barcelona?

Elegí Barcelona porque combina calidad de vida, talento internacional y un ecosistema startup muy dinámico. Para un fundador, es una ciudad que permite pensar en grande: desde aquí se puede construir una empresa tecnológica con ambición europea y global.

¿Qué aspectos de la ciudad destacarías como positivos?

Destacaría su apertura internacional, la capacidad de atraer talento y la fuerza de su comunidad emprendedora. Barcelona tiene un tejido startup muy vivo: eventos, networking, inversores y profesionales de distintos países conviven en un entorno que favorece nuevas oportunidades.

¿Qué aspectos de la ciudad hay que mejorar? ¿Cómo?

Mejoraría la conectividad con otros mercados estratégicos y la capacidad de facilitar aún más el crecimiento de las startups. Barcelona ya es un hub muy atractivo, pero puede reforzar su papel como puente entre Europa, el Mediterráneo y nuevos mercados como Oriente Medio.

¿Qué esperas de la Barcelona de los próximos años?

Espero una Barcelona cada vez más internacional, tecnológica y sostenible, capaz de consolidarse como uno de los grandes hubs europeos de innovación.

¿Cuál sientes que es tu ciudad? ¿Qué es lo que más echas de menos?

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Barcelona es mi ciudad, la llamo casa. Es la mejor ciudad de Europa y es aquí donde quiero construir mi futuro y vivir en las mejores condiciones posibles.