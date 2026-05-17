Barcelona
La Nit dels Museus reúne a 125.000 visitantes, un 8,7% más que en 2025
La 'Nit dels Museus' llena de visitantes 94 espacios del área de Barcelona con actividades hasta la madrugada
EL PERIÓDICO
Unas 125.000 personas visitaron este sábado por la noche los 94 equipamientos de Barcelona y su área metropolitana que abrieron sus puertas de forma gratuita entre las 19 y las 01 horas por La Nit dels Museus, según informa el Institut de Cultura de Barcelona (ICUB), de la Diputació de Barcelona.
Este año ha sumado nuevos espacios como el Gran Hotel Barcino, el Centre Cultural La Bòbila y La Florida 6.0, ha mostrado las renovaciones del Castell de Montjuïc, la Casa de l'Aigua y Fabra i Coats, y ha incluido la apertura del Reial Monestir de Santa Maria de Pedralbes por su 700 aniversario.
La montaña de Montjuïc, con once equipamientos abiertos, ha sido uno de los grandes polos de la noche, mientras que L’Hospitalet de Llobregat ha reforzado su presencia. Además, la celebración también ha llegado a Badalona, Cornellà de Llobregat, Esplugues de Llobregat, Sant Adrià de Besòs, Santa Coloma de Gramenet y Sant Joan Despí.
El ICUB ha celebrado la “buena acogida” de las actividades dirigidas específicamente al público joven, una línea que este año se había reforzado con una identificación específica dentro de la programación. Las propuestas pensadas para este segmento —con especial protagonismo de las actividades vinculadas a la música, las artes urbanas y los formatos participativos— han registrado una elevada participación.
El Museu Nacional d'Art de Catalunya (MNAC) es el equipamiento que ha recibido más visitantes, con 17.028; seguido por el Museu d'Història de Barcelona con 12.914; el Museu de L'Hospitalet con 6.243; el Museu de Badalona con 5.985; el Macba con 5.386; CosmoCaixa con 5.165; el CCCB con 4.124; el Castell de Montjuïc con 3.842; el Disseny Hub con 3.416 y el Museu Picasso con 3.151.
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