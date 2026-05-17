Los 'castellers' de la Esquerra de l'Eixample de Barcelona firman su mejor actuación durante su fiesta mayor

La Colla Castellera de l'Esquerra de l'Eixample de Barcelona ha firmado este domingo la mejor actuación de su historia después de descargar su tercer '5 de 7' y recuperar el '4 de 7 amb agulla'' tras casi un año sin descargarlo, siendo el octavo logrado. También ha cargado un '3 de 7 amb agulla' y ha hecho un 'pilar de 5'.

Según explican en un comunicado, los también conocidos como 'Esquerdats' lo han llevado a cabo durante la fiesta de Primavera, organizada en el marco de las fiestas mayores del barrio de la Esquerra de l'Eixample. Los Castellers de Mollet y la Colla Jove de Castellers de Sitges han sido las 'colles' invitadas.

El sábado celebraron por primera vez una jornada de Vigilies, donde llevaron los mismos 'castells' pero con un piso menos: '5 de 6', '3 de 6 amb agulla' y '4 de 6 amb agulla'. La fiesta se celebró junto con los Castellers del Prat ante un nuevo mural que los 'Esquerdats' han pintado en una de las paredes que rodean la antigua prisión Modelo.

Cuatro citas anuales propias

Los 'castellers' de esta parte del Eixample organizan anualmente cuatro 'diades castelleres' propias: dos en mayo, una en junio y otra en octubre. En la próxima cita, en su aniversario en junio, la colla formada en 2018 tiene previsto superar su mejor convocatoria con un nuevo castillo.

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La entidad nació con la idea de crear una red vecinal más fuerte y cohesionada a partir de su afición común a los castillos. Un año después los 'Esquerdats' empezaron a formar parte de la Coordinadora de Colles Castelleres de Catalunya (CCCC).