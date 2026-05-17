Barcelona abre la temporada de domingos con tiendas abiertas: buena acogida en el centro y poco eco en otros barrios

Barcelona ha levantado este domingo el telón de la temporada de aperturas comerciales en festivo en las zonas turísticas, con notable ambiente y afluencia de visitantes y compradores en los ejes más céntricos, en especial el paseo de Gràcia, Pelai y Portal de l'Àngel, aunque con poca repercusión en otras zonas. El comercio del centro hace una valoración positiva del debut, aunque una parte del sector cree que ha faltado comunicación para que los potenciales consumidores --la iniciativa se enfoca sobre todo en el turismo-- conociesen el alcance de las aperturas.

La campaña de tiendas abiertas los domingos en las calles y centros comerciales de las llamadas zonas de gran afluencia turística (ZGAT) abarca de mitad de mayo hasta mitad de septiembre. En concreto este año hasta día 13 de septiembre, con el objetivo de aprovechar el incremento de visitantes en la ciudad en este periodo y las oportunidades de negocio que generan. Sin embargo el horario se acota entre las 12.00 y las 20.00 horas.

El buen tiempo ha permitido hoy que miles de viajeros de fin de semana en la ciudad saliesen a recorrer el centro de la ciudad y se topasen con muchos establecimientos abiertos. En los mencionales viales, a 'grosso modo', dos terceras partes de la oferta tenían las persianas levantadas. Un comerciante del paseo de Gràcia señala que algunos clientes extranjeros se mostraban "sorpendidos pero encantados" de poder hacer unas compras inesperadas en algunos casos.

Desde la entidad Barcelona Oberta, que representa a los ejes de zonas turísticas y céntricas, su portavoz Joaquim de Toca señala a este diario que “el centro ha vivido una jornada con buen ambiente comercial", con especial afluencia en el paseo de Gràcia y calles del entorno. Hace hincapié a que este fin de semana ha sido puente en Madrid, lo que sumado al premio de moto GP y al último partido de Liga del Barça de Liga --que moviliza muchos viajeros de escapada-- ha insuflado visitantes a los puntos calientes de compras.

De Toca agrega que "hay que aprovechar todas las oportunidades”, para sacar partido a esos potenciales compradores. El experto mantiene que frente al comercio on line, que nunca cierra, los negocios a pie de calle deben abrir todo el tiempo que se les permita. No hay datos sobre el balance de ventas.

Mejor que en otras fechas

En el mismo sentido, Francesc Casanovas, CEO de las joyerías Fina García, con tienda en la primera línea de la calle de Pelai, añade cifras concretas a la apertura, en la recta final de la jornada. Gracias a sus registros de entradas, hace un buen balance de este primer festivo, con "un 15% más de tráfico que un domingo del pasado septiembre", en la anterior campaña. Según el ritmo de ventas, estimaba que en su caso la facturación estaría un 37% por encima.

La calle de Pelai, como otras próximas, ha estado tranquila a mediodía, pero se ha vuelto a activar por la tarde, cuando a los viajeros se sumaban también algunos barceloneses de paseo o que aprovechaban para hacer alguna compra. "Se ha visto mucho turismo", destaca Casanovas. La ausencia de lluvia ha sido el mejor aliado en la zona. Cabe recordar que en Ciutat Vella seis de cada establecimientos abren en festivo cuando pueden, según los últimos datos municipales. Mientras que en el conjunto de las zonas turísticas lo hacen entre un 35 y un 40%.

Zonas de gran afluencia turística con apertura comercial los domingos

Como es habitual, las grandes marcas son las que han ejercido de imán popular, beneficiando en algunos casos a otras más pequeñas. Las evaluaciones son dispares en cuanto a las transacciones y balances, pero en todo caso muchos operadores destacaban que era el inicio de la campaña y que lo importante será ir ganando locales abiertos en próximas semanas.

Y si el resultado ha sido más decepcionante en los centros comerciales, el balance también es discreto en calles consideradas con alcance turístico, pero que forman parte de los ejes de barrio que representa Barcelona Comerç. Fuentes de la asociación indican que para el pequeño comercio la apertura en festivos resulta muy compleja por no tener infraestructura para organizar a su personal, sin renunciar a la conciliación familiar. Añaden que las tiendas pequeñas que lo deseen (de menos de 300 metros cuadrados y que no sean franquicias) ya pueden abrir normalmente si les interesa económicamente y no lo suelen hacer. De modo que el efecto en esos territorios es mínimo, ya que la mayoría no aprovechan tampoco estos cuatro meses.

Algunos empresarios han reivindicado una mejor campaña de comunicación para que trascienda la ruta de los establecimientos donde poder comprar en la ciudad los domingos hasta septiembre.

En todo caso, la patronal Barcelona Oberta ya vaticinó hace unos días una exitosa campaña de aperturas en festivo, no solo por los resultados de los últimos años, que han ido mejorando, sino por la efervescente agenda de la capital catalana en próximas semanas. En el panorama se suman eventos tan dispares como el Primavera Sound (del 3 al 7 de junio), el festival Blaumarí Music en el Port Vell (del 10 al 28 de junio), la visita del Papa (9 y 10 de junio), el Gran Premio de F1 (del 12 al 14 de junio), o la salida del Tour de Francia (4 de julio), entre otros.

Tal y como avanzó este diario en marzo, el calendario de 2026 ha significado prorrogar el acuerdo sectorial que en los últimos años acotó la actividad extraordinaria a esos cuatro meses. El pacto para cuatro años finalizó en 2025, pero al no haberse acordado la ampliación que reivindicaron desde Barcelona Oberta los ejes más céntricos, el ayuntamiento ha reeditado la misma fórmula en esta edición. Cualquier cambio se deja para el próximo mandato municipal.