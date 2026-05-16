Los Tres Tombs de Sant Antoni en Barcelona estrenan carroza mágica en su 201º aniversario

La cabalgata de los Tres Tombs de Sant Antoni en Barcelona, que este sábado celebraba su 201ª edición, ha estrenado una 'carroza mágica', como una de las principales novedades de su recorrido este año.

La animada jornada se ha iniciado a las 10.30 horas ante la Escola Pia Sant Antoni con el imprescindible pregón, a cargo esta vez del activista de cultura popular Toni Sànchez, y con el tradicional baile de los Gegants de Sant Antoni. Media hora después ha comenzado la cabalgata, que ha recorrido varias calles entre gran expectación.

Uno de los momentos centrales de la jornada ha sido la bendición de la nueva bandera de la Federació de los Tres Tombs de Sant Antoni, ante la Escola Pia. A continuación, se ha llevado a cabo el traspaso simbólico, con la participación destacada de las madrinas del acto.

La emblemática convocatoria, en la que se bendice a los animales, ha tenido entre sus momentos señalados el estreno de una carroza de estética mágica e inspiración clásica que ha aportado una nueva dimensión escénica a los Tres Tombs, según sus organizadores.

Acompañada por figuras caracterizadas como princesas y con la participación de madrinas, la propuesta ha introducido un "componente simbólico y visual en la celebración", pero manteniendo el vínculo con la tradición.

Futuras incorporaciones

La iniciativa abre la puerta a la incorporación, en futuras ediciones, de nuevas propuestas singulares que contribuyan a enriquecer la celebración, han añadido las mismas fuentes.

Nueva bandera en el desfile de los Tres Tombs, este sábado / Pep Herrero

El acto ha contado con la presencia de Albert Batlle, teniente de alcalde de Prevención, Seguridad, Convivencia y Régimen Interior y concejal de Ciutat Vella, y de Jordi Valls, teniente de alcalde de Economía y concejal del Eixample, así como de la delegada del Govern en Barcelona, Pilar Díaz.

Para el presidente de la Federació de los Tres Tombs de Sant Antoni, Andreu Bernadàs, los cambios en esta edición “nacen con la voluntad de enriquecer la cabalgata y de incorporar nuevos elementos que conecten con el público, sin perder la esencia de la tradición”. Se trata del "punto de partida de una nueva línea", para que anualmente la convocatoria incorpore una propuesta especial que sea "uno de sus elementos más esperados”.

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De la tradición al futuro

Documentada desde 1825 y vinculada a Sant Antoni Abat (patrón de los animales domésticos), la Cabalgata de los Tres Tombs es una de las celebraciones más emblemáticas de Barcelona. La organiza la federación del mismo nombre y cuenta con la implicación de la Germandat de Sant Antoni Abat, la Associació de Veïns de Sant Antoni, Sant Antoni Comerç y el Arca de Noé.