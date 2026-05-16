La masiva afluencia de compradores del Swatch x Audemars Piguet impide abrir sus dos tiendas en Barcelona

La masiva afluencia de compradores a las puertas de una tienda de Swatch en Barcelona, que este sábado debía iniciar la venta de una nueva colección de relojes en colaboración con la firma de lujo Audemas Piguet, ha impedido la apertura de los dos establecimientos de ciudad, tanto el situado en el paseo de Gràcia como en la Illa Diagonal, donde se han vivido momentos de tensión. Los Mossos d'Esquadra y la Guardia Urbana han intervenido en el centro de Barcelona para evitar incidentes.

Fuentes de Swatch han señalado a este diario que la venta en la capital catalana no se iniciará en los próximos días y que se ha optado por el cierre de ambos locales por motivos de seguridad, ante el éxito de la convocatoria. Se ha descartado también abrir por la tarde. En cambio, en otras ciudades como Madrid o San Sebastián sí se ha podido llevar a cabo la venta.

La popular marca Swatch comenzaba hoy en todo el mundo la comercialización de la nueva colección de relojes de bolsillo 'Royal Pop', producida en colaboración con Audemars Piguet, con piezas cuyo precio va de 385 a 400 euros. Para muchos fans de ambas marcas supone una oportunidad de hacerse con creaciones inspiradas en un original de la cotizada firma de lujo, que cuesta 20.000 euros. La colaboración entre sellos de relojería genera auténtico furor entre los compradores, como ya ha sucedido anteriormente.

La fiebre desatada estos días en las principales ciudades del mundo no se debe solo al afán de hacerse con algún ejemplar, sino al negocio desatado a su alrededor. Al ser una serie limitada, se considera un objeto de colección y muy codiciado para la reventa. En redes sociales y plataformas de venta online cotizan por más de 2.500 euros, y se ofrecían desde las propias colas de las tiendas.

Evitar incidencias

El fenómeno había provocado que desde hace días se registrasen largas colas y acampadas día y noche a las puertas de los establecimientos de Swatch en todo el mundo, incluida Barcelona, como informó ayer este diario. En la capital catalana, en el caso de la tienda del paseo de Gràcia la cola había alcanzado este sábado por la mañana más de 300 personas.

Ante el riesgo de tumultos, el establecimiento ha optado por no levantar la persiana "por seguridad". Ello ha provocado el enfado de los compradores que llevaban días haciendo guarida. Para evitar incidentes y poner orden, los Mossos han enviado tres furgones de la unidad antidisturbios ARRO, mientras que la Guardia Urbana también ha desplegado varias patruallas en la zona para regular la fila de compradores, informa Efe.

En el caso de la otra tienda de Swatch en la Illa Diagonal, el establecimiento tampoco ha podido funcionar por la avalancha de consumidores. Se ha optado por posponer la venta.

Las mismas escenas de caos se han reproducido en otras ciudades españolas --pero sin impedir la apertura--, así como en el centro de Nueva York, Tokio y Londres, entre otras.

'Royal Pop': modelos y precios

La creación en cuestión combina la estética pop y desenfadada de Swatch con la reconocible caja octogonal del Royal Oak y se presenta en ocho versiones distintas, con diferentes combinaciones de color. Además de su función principal, el reloj puede utilizarse también como colgante, reloj de sobremesa o accesorio para colgar del bolso o mochila.

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Los clientes disponen para elegir entre seis modelos de dos agujas (horas y minutos) con un precio de 385 euros, y otras dos versiones equipadas con una subesfera de segundero situada a las 6 y la corona a las 3, que costarán 400 euros en las tiendas, pero mucho más en el mercado de reventa posterior.