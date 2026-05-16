Calendario comercial
Mapa | ¿Qué centros comerciales y tiendas abren este domingo en Barcelona? Horarios y zonas
Se podrá abrir en 18 fechas y en el horario señalado
Entra en vigor la campaña de aperturas comerciales en domingo: Barcelona espera "muy buenas previsiones" por el 'boom' de eventos locales
Vuelven los domingos de tiendas abiertas en Barcelona: qué cambia en el calendario comercial y en qué zonas se aplicará
Barcelona se prepara para recuperar uno de los periodos con más movimiento comercial del año. A partir de este domingo, 17 de mayo, y durante todo el verano, los comercios y centros comerciales situados en las áreas de gran afluencia turística podrán volver a abrir domingos y festivos.
El día 17 será el primer domingo de 2025 en que los establecimientos podrán abrir dichos días, desde las 12 hasta las 20 horas. Durante casi cuatro meses, ya que se permite hasta mediados de septiembre, las tiendas de las zonas más céntricas y concurridas de la ciudad podrán levantar la persiana esas ocho horas.
Zonas autorizadas
- Ciutat Vella: El Raval, el Gòtic, Sant Pere, Santa Caterina i La Ribera y La Barceloneta.
- Eixample: la Nova Esquerra de l’Eixample, la Antiga Esquerra de l’Eixample, la Dreta de l’Eixample, La Sagrada Família, el Fort Pienc y Sant Antoni.
- Sants-Montjuïc: los barrios de Sants, Hostafrancs, Poble Sec y Font de la Guatlla. El barrio de Les Corts es el único incluido en el distrito homónimo.
- En Sarrià-Sant Gervasi, en Sant Gervasi-Galvany y en parte del Putxet i el Farró.
- En Gràcia: en la Vila de Gràcia y parte de La Salut, el Camp d’en Grassot, Gràcia Nova y Vallcarca i els Penitents.
- En Horta-Guinardó, en parte del Baix Guinardó.
- En Sant Martí: la Vila Olímpica del Poblenou, el Poblenou y parte de los barrios del Parc i la Llacuna del Poblenou, así como de Diagonal Mar y el Front Marítim del Poblenou.
Los centros comerciales
Además de las tiendas ubicadas en calles como Portal de l’Àngel, Passeig de Gràcia o Rambla Catalunya, también se acogerán al horario extendido centros comerciales como Las Arenas, Glòries, Diagonal Mar, La Maquinista o L'illa Diagonal, algo impensable años atrás, cuando el Maremàgnum era el único centro comercial que abría también el último día de la semana.
18 domingos
Se podrá abrir en las siguientes fechas y en el horario señalado, indica el consistorio:
- Todos los domingos comprendidos entre el 17 de mayo y el 13 de septiembre.
- El 24 de junio, Sant Joan
- El 15 de agosto, la Ascensión
- El 11 de septiembre, Diada Nacional de Catalunya
Controversia en Barcelona
De este modo, Barcelona afronta una nueva temporada de intensa actividad comercial en domingos y festivos, especialmente en áreas turísticas como Ciutat Vella, donde lugares como La Rambla, el Barri Gòtic o la Barceloneta registran un notable incremento de visitantes durante estos meses.
El modelo, sin embargo, sigue generando posiciones enfrentadas. Asociaciones como Barcelona Oberta consideran que ampliar las áreas autorizadas permitiría aprovechar mejor el creciente atractivo de Barcelona como destino de compras de fin de semana. Pero las tiendas locales creen que el calendario actual ya es suficiente. De momento, el Ayuntamiento ha decidido mantener la situación actual y evitar cambios ante la falta de consenso.
- Una madre y su hijo, hospitalizados con 'quemaduras graves' tras una explosión en Barcelona
- Denuncian a un comerciante de Mataró por vender 51 zapatos de lujo robados en 2024 de un trastero de Gavà
- La recogida de basura 'puerta a puerta' da marcha atrás en municipios catalanes: 'Los vecinos no se la han creído
- Santa Coloma adjudica el estudio de sus aguas termales por más de medio millón de euros: 'Queremos avanzar con los datos en la mano
- Sor Lucía Caram: “Pregunté si León XIV podía bendecir nuestras ambulancias para Ucrania y me contestaron que sí en menos de 24 horas”
- Collboni sitúa como objetivo reducir a 'cero' los cruceros con escala en Barcelona y subir la tasa
- L'Hospitalet clausura un bar de la Torrassa por estar infestado de cucharachas
- Las esperadas obras del Pont del Petroli de Badalona comenzarán en junio: 'Recuperamos el patrimonio sentimental de la ciudad