Mapa | ¿Qué centros comerciales y tiendas abren este domingo en Barcelona? Horarios y zonas

Barcelona se prepara para recuperar uno de los periodos con más movimiento comercial del año. A partir de este domingo, 17 de mayo, y durante todo el verano, los comercios y centros comerciales situados en las áreas de gran afluencia turística podrán volver a abrir domingos y festivos.

El día 17 será el primer domingo de 2025 en que los establecimientos podrán abrir dichos días, desde las 12 hasta las 20 horas. Durante casi cuatro meses, ya que se permite hasta mediados de septiembre, las tiendas de las zonas más céntricas y concurridas de la ciudad podrán levantar la persiana esas ocho horas.

Zonas autorizadas

Ciutat Vella : El Raval, el Gòtic, Sant Pere, Santa Caterina i La Ribera y La Barceloneta.

: El Raval, el Gòtic, Sant Pere, Santa Caterina i La Ribera y La Barceloneta. Eixample : la Nova Esquerra de l’Eixample, la Antiga Esquerra de l’Eixample, la Dreta de l’Eixample, La Sagrada Família, el Fort Pienc y Sant Antoni.

: la Nova Esquerra de l’Eixample, la Antiga Esquerra de l’Eixample, la Dreta de l’Eixample, La Sagrada Família, el Fort Pienc y Sant Antoni. Sants-Montjuïc: los barrios de Sants, Hostafrancs, Poble Sec y Font de la Guatlla. El barrio de Les Corts es el único incluido en el distrito homónimo.

los barrios de Sants, Hostafrancs, Poble Sec y Font de la Guatlla. El barrio de Les Corts es el único incluido en el distrito homónimo. En Sarrià-Sant Gervasi , en Sant Gervasi-Galvany y en parte del Putxet i el Farró.

, en Sant Gervasi-Galvany y en parte del Putxet i el Farró. En Gràcia : en la Vila de Gràcia y parte de La Salut, el Camp d’en Grassot, Gràcia Nova y Vallcarca i els Penitents.

: en la Vila de Gràcia y parte de La Salut, el Camp d’en Grassot, Gràcia Nova y Vallcarca i els Penitents. En Horta-Guinardó , en parte del Baix Guinardó.

, en parte del Baix Guinardó. En Sant Martí: la Vila Olímpica del Poblenou, el Poblenou y parte de los barrios del Parc i la Llacuna del Poblenou, así como de Diagonal Mar y el Front Marítim del Poblenou.

Los centros comerciales

Además de las tiendas ubicadas en calles como Portal de l’Àngel, Passeig de Gràcia o Rambla Catalunya, también se acogerán al horario extendido centros comerciales como Las Arenas, Glòries, Diagonal Mar, La Maquinista o L'illa Diagonal, algo impensable años atrás, cuando el Maremàgnum era el único centro comercial que abría también el último día de la semana.

18 domingos

Se podrá abrir en las siguientes fechas y en el horario señalado, indica el consistorio:

Todos los domingos comprendidos entre el 17 de mayo y el 13 de septiembre.

El 24 de junio, Sant Joan

Sant Joan El 15 de agosto , la Ascensión

, la Ascensión El 11 de septiembre, Diada Nacional de Catalunya

Controversia en Barcelona

De este modo, Barcelona afronta una nueva temporada de intensa actividad comercial en domingos y festivos, especialmente en áreas turísticas como Ciutat Vella, donde lugares como La Rambla, el Barri Gòtic o la Barceloneta registran un notable incremento de visitantes durante estos meses.

Noticias relacionadas

El modelo, sin embargo, sigue generando posiciones enfrentadas. Asociaciones como Barcelona Oberta consideran que ampliar las áreas autorizadas permitiría aprovechar mejor el creciente atractivo de Barcelona como destino de compras de fin de semana. Pero las tiendas locales creen que el calendario actual ya es suficiente. De momento, el Ayuntamiento ha decidido mantener la situación actual y evitar cambios ante la falta de consenso.