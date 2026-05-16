Barcelona instalará una pantalla gigante en las Glòries para la final de la Champions femenina

Barcelona contará una pantalla gigante que se instalará en el parque de Glòries para ver la final de la UEFA Women’s Champions League 2026, que se disputará el sábado 23 de mayo a partir de las 18.00 horas en el estadio Ullevaal de Oslo, Noruega. El Barça se enfrentará al OL Lyonnes, que ha conseguido el trofeo de la Women’s Champions League en ocho ocasiones.

Se trata de la primera vez que la final de este torneo de clubes femeninos de la UEFA se disputa en territorio noruego y tendrá lugar en el estadio donde normalmente juegan tanto la selección femenina como la masculina de este país.

“Volveremos a tener en el parque de Glòries la retransmisión en directo de esta histórica final para que todos los barceloneses y barcelonesas que quieran acercarse puedan disfrutar de la que esperamos que sea la cuarta victoria del Barça en esta competición”, ha declarado David Escudé, concejal de Deportes del Ayuntamiento de Barcelona.

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El año pasado el Ayuntamiento de Barcelona también instaló una pantalla gigante en el parque de Glòries para ver la final de 2025 que jugó el Barça femenino contra el Arsenal.