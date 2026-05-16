Barcelona estudia suprimir vados inoperativos en el Eixample para plantar árboles

La expansión de las zonas verdes es una de las fórmulas con más prédica para afrontar el cambio climático. Los viveros catalanes no han dado abasto ante el aumento de los pedidos de los municipios para adquirir ciertas variedades de árboles y ejemplares con troncos gruesos para reemplazar a los que la sequía arrasó, así como dotarse de especies resistentes a un clima cada vez más cálido y seco y crear refugios climáticos al aire libre. Partícipe del auge de peticiones a los productores, el Ayuntamiento de Barcelona prevé plantar 11.000 árboles entre el año pasado y este 2026, incluidos 7.500 para sustituir a los que murieron en la temporada de restricción de consumo agua, de los que faltan 500 para relevar todos los que se secaron. En ese contexto, el consistorio sopesa también sembrar en tramos de acera tomados por vados que están fuera de servicio en el Eixample, a petición de los vecinos.

La idea surge de la Asociación de Vecinos de la Dreta de l’Eixample, que planteó revertir puntos de entrada y salida de vehículos a locales que han dejado de ser utilizados y aprovecharlos dar cabida a más vegetación en el centro de la ciudad. “Hemos detectado vados no operativos, nuestra propuesta es que allí se vuelvan a poner alcorques y plantar árboles”, explica Mònica Julià, miembro de la entidad vecinal. Subraya la “importancia que tiene cuidar el verde” en un distrito tan denso como el Eixample, por lo que el colectivo ha reclamado reocupar alcorques vacíos.

Meses atrás, la asociación entregó una lista al ayuntamiento que incluye 32 direcciones de vados presuntamente en desuso. El distrito del Eixample responde que está revisando el inventario para confirmar cuáles no pagan la tasa correspondiente y han dejado de estar activos para acceso de vehículos. Una vez hecha la comprobación, al distrito le corresponderá decidir qué vados deshace y retomar la acera abriendo un hueco para colocar un árbol. “A medida que se vaya confirmando por parte del distrito del Eixample la apertura de nuevos alcorques, se derivará a Parques y Jardines para programar la plantación”, señala el consistorio.

Vado fuera de uso en la calle Bailèn, en Barcelona. / PAU GRACIÀ

Paseando por el barrio

Xavier Olivé es uno de los integrantes de la Asociación de Vecinos de la Dreta de l’Eixample que identificó zonas reservadas para entrada de vehículos que están inoperativas. Comenta que el listado lo elaboraron hace en torno a un año y no es exhaustivo, sino que reúne casos que algunos componentes de la entidad conocen por verlos al salir de casa o paseando por el barrio.

“La mayoría hace años que no se usan”, afirma Olivé. “Había bastantes almacenes textiles grandes, con acceso para que salieran furgonetas -recuerda-. Las empresas cerraron pero el paso para los vehículos se ha quedado. No hay disco de vado permanente y la distancia entre un árbol y otro en la calle deja ver que allí falta un árbol, porque antes había un almacén con entrada para vehículos”.

"La mayoría hace años que no se usan", recuerda un vecino, que explica que perduran entradas para furgonetas de almacenes textiles ya desaparecidos

El recuento del colectivo vecinal enumera seis vados presuntamente inactivos en la calle Bailèn; cinco en Rosselló; cuatro en Bruc y Roger de Llúra; tres en Còrsega y Pau Claris; dos en Casp, Diputació, Nàpols y Roger de Flor. “Algunos son muy evidentes”, apunta Olivé. Una de las ubicaciones donde la entidad pide árboles es frente al número 323 de Diputació. Allí perduran un par de rampas en el bordillo de la acera por unas salidas para vehículos ya inexistentes. Ocurre del mismo modo ante el número 33 de la calle Bailèn. La ausencia de vegetación en esas localizaciones facilita que estacionen motos.

Acuerdo operativo

El ayuntamiento manifiesta que “existe un acuerdo operativo entre los distritos y Parques y Jardines para la recuperación de alcorques”. Si bien no se da una reposición sistemática del arbolado tras dejarse de abonarse el gravamen por el uso restringido de un tramo de vía pública, el consistorio expone que los distritos se encargan de hacer los hoyos en la acera, “mientras que Parques y Jardines planifica e incorpora la plantación correspondiente dentro de la campaña anual de arbolado”.

La Asociación de Vecinos de la Dreta de l’Eixample está a la espera de saber las conclusiones del distrito para eliminar antiguos vados. “Dicen que los arreglarán pero, de los casos que tengo controlados, aún no se han suprimido”, expresa Olivé.

Julià ve “buena predisposición” para replantar en el Eixample. “Ha habido una plantación importante en vías como Aragó, Gran Via o Rambla de Catalunya, pero aún hay alcorques vacíos y quedan tocones por retirar”, observa. Cuestión aparte es el acondicionamiento de 30 interiores de manzana del Eixample, que el alcalde Jaume Collboni prometió en la campaña electoral de 2023. El ayuntamiento tenía 21 en fase de estudio el verano pasado y se comprometió a finales de marzo a anunciar novedades en un par de meses.