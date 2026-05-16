Nueva programación
Barcelona amplía actividades infantiles en plazas turísticas, sufragadas con la tasa del viajero
El plan permite "recuperar" espacios ciudadanos, y visualiza el retorno que tiene la fiscalidad del turismo
Empiezan las actividades de 'Jugamos en las plazas' en los espacios de afluencia turística
Después de su debut el año pasado en territorio turístico, el Ayuntamiento de Barcelona ha ampliado el programa ‘Jugamos en las plazas’, que ofrece desde este sábado juegos de mesa, manualidades u otras actividades lúdicas para niños barceloneses en plazas que tienen una gran afluencia de viajeros. La iniciativa se sufraga precisamente con la tasa turística que aportan los visitantes.
En un comunicado, el consistorio informa de que hasta el próximo 15 de noviembre organizará 108 actuaciones en plazas y amplía en un 57 % el presupuesto para el programa, con el fin de llegar a nuevos espacios y abarcar más días, en comparación con la edición de 2025.
Se trata de una iniciativa dirigida al vecindario de la zona que pone en valor las actividades de juego en el espacio público para la población local, en espacios de la ciudad muy concurridas por turistas. De hecho, la ciudadanía recupera de esa forma el disfrute del del territorio.
“La fiscalidad turística tiene que ser visible a pie de plaza", destaca el comisionado para la Gestión del Turismo Sostenible, José Antonio Donaire. Por eso el programa se financia íntegramente con el impuesto turístico y su recargo. "Quién paga la tasa tiene que saber a qué se destina y quien vive en Barcelona tiene que notar el retorno en el barrio”, ha expresado .
El comisionado enfatiza que con dicho plan "las plazas que el turismo tiende a monopolizar se recuperan con usos vecinales concretos, programados y financiados”.
Plaza Nova y Gardunya
El año pasado, el ‘Jugamos en las plazas’ en espacios turísticos se inició a finales de agosto y se prolongó hasta el pasado febrero, con un total de 61 actuaciones en tres espacios de la ciudad --plaza de la Sagrada Família, plaza Reial y Jardines de les Voltes d'en Cirés-- en horarios de viernes por la tarde y sábados por la mañana o tarde, con un presupuesto total de unos 72.000 euros.
En esta ocasión, la programación que arranca hoy tendrá lugar en cuatro puntos de los distritos del Eixample y de Ciutat Vella (la plaza de la Sagrada Família, la plaza Reial, la plaza de la Gardunya y la plaza Nova).
El ayuntamiento destaca que las actividades se realizarán en horarios de mañana y tarde, tanto los sábados como los domingos, con un presupuesto previsto de 113.000 euros, lo que representa un 57 % más que en su anterior edición.
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