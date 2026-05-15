Inauguración
Veolia abre un centro Hubgrade en Granollers para impulsar la innovación en los servicios esenciales
La consellera Sílvia Paneque, la alcaldesa Alba Barnusell y el director de Veolia España, Daniel Tugues, han participado en el estreno
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La consellera de Territorio, Vivienda y Transición Ecológica de la Generalitat, Sílvia Paneque; la alcaldesa de Granollers (Barcelona), Alba Barnusell, y el director de Veolia España, Daniel Tugues, han inaugurado este viernes un nuevo centro Hubgrade de la empresa para impulsar la innovación en la gestión de servicios esenciales.
El centro está especializado en resiliencia urbana para la gestión eficiente de recursos y la planificación territorial orientada a la adaptación al cambio climático, para "generar conocimiento, anticipar escenarios y facilitar la toma de decisiones" a medio y largo plazo, informa la compañía en un comunicado.
Veolia subraya que el centro será referente en la gestión del agua en Catalunya. A través del análisis avanzado de datos, la modelización y los sistemas predictivos, el Hubgrade permite identificar riesgos antes de que se materialicen —episodios de inundación, períodos de sequía, fugas en las redes de agua potable o anomalías en el funcionamiento de las infraestructuras urbanas— y definir estrategias de adaptación para reforzar la resiliencia del territorio.
Paneque ha explicado que la tecnología de alto rendimiento como la que tiene el centro es "una parte irrenunciable del proyecto colectivo del agua". Barnusell ha afirmado que el centro simboliza la idea "clave" de que la transición ecológica es una transición digital y debe estar al servicio del bien común y las personas.
Tugues ha añadido que en sectores como el agua, los residuos o la energía "ya no es suficiente operar bien" y que es necesario poder anticipar, optimizar, reducir consumos, afinar procesos y tomar decisiones con más información y precisión. Además, el nuevo centro acoge también la oficina de atención del servicio municipal de aguas de Granollers.
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