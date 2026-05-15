Barcelona comenzará las obras del Parc Central de Vallcarca a finales de 2025 y durarán año y medio

El Ayuntamiento de Barcelona ha aprobado definitivamente el proyecto del Parc Central de Vallcarca en la comisión de gobierno de este viernes. Supondrá un nuevo "pulmón verde" en el barrio y se prevé que las obras comiencen a finales de este año. Se estima que duren 18 meses.

La primera teniente de alcalde y concejal del distrito de Gràcia, Laia Bonet, ha asegurado que la aprobación del proyecto es una buena noticia. "Demuestra como en Vallcarca no se para la transformación para sacar al barrio de la provisionalidad en la que estaba anclada desde hacía años", ha manifestado.

La socialista ha destacado que el parque ha sido fruto de un proceso participativo con los vecinos. También ha remarcado que el barrio ganará 10.000 metros cuadrados de espacio verde, incorporando huertos urbanos, recorridos adaptados, zonas de estancia y de juego y nueva vegetación.

El presupuesto de la urbanización del parque y la futura reforma de las calles Gustavo Adolfo Bécquer y Cambrils, que se harán una vez terminadas las obras del parque, es de 8,9 millones de euros. La reforma está enmarcada en la transformación de Vallcarca, que también prevé levantar dos nuevas promociones de vivienda asequible con 20 y 27 pisos cada una, además de la adjudicación de otros 36 a los que se podrá entrar a vivir a finales de año.