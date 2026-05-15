Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Shakira Dai DaiApagón TVEJabalíesAlzhéimerSondeos AndalucíaNiños burbujaJuanfran Pérez LlorcaMaldivasHantavirusFrío CatalunyaSemifinal Eurovisión 2026
instagramlinkedin

Reloj de edición limitada

Acampadas por el Swatch x Audemars Piguet: Barcelona se suma a la fiebre mundial por el 'Royal Pop'

El lanzamiento de este reloj inédito desata la locura en todo el mundo y su precio de reventa ya se dispara antes de su salida

Levi’s aterriza en Portal de l’Àngel con una nueva tienda insignia en Barcelona

Relojes 'Royal Pop' de Swatch x Audemars Piguetexpuestos en la tienda Swatch de Times Square, en Nueva York.

Relojes 'Royal Pop' de Swatch x Audemars Piguetexpuestos en la tienda Swatch de Times Square, en Nueva York. / Michael Nagle / BLOOMBERG

El Periódico

El Periódico

Barcelona
Por qué confiar en El Periódico Por qué confiar en El Periódico Por qué confiar en El Periódico

La fiebre por las colaboraciones relojeras vuelve a dejar imágenes de largas colas en ciudades de todo el mundo, y Barcelona no es una excepción. El lanzamiento este sábado de la inesperada alianza entre Swatch y la firma de lujo Audemars Piguet ha desatado la expectación entre coleccionistas y revendedores. Tanto es así, que muchos llevan días acampando delante de las principales tiendas de Swatch.

En la capital catalana, varias personas llevan días instaladas ante la tienda de Swatch del paseo de Gràcia, donde este sábado se pondrá a la venta la colección exclusiva. Algunos aficionados comenzaron a hacer cola a principios de semana con el objetivo de asegurarse uno de los modelos disponibles, escenas que, simultáneamente, se están produciendo ciudades como Nueva York, Londres o Tokio.

People wait in line outside a Swatch Group AG store in Times Square in New York, US, on Thursday, May 14, 2026. Swatch Group AG is launching its first-ever collaboration with a rival watchmaker, teaming up with ultra high-end competitor Audemars Piguet, and fans are already lining up five days ahead of its sale date. Photographer: Michael Nagle/Bloomberg

Acampada ante la tienda Swatch de Times Square, en Nueva York, para conseguir los relojes 'Royal Pop' de Swatch x Audemars Piguet. / Michael Nagle / BLOOMBERG

Swatch x Audemars Piguet Royal Pop watches on display at a Swatch Group AG store in Times Square in New York, US, on Thursday, May 14, 2026. Swatch Group AG is launching its first-ever collaboration with a rival watchmaker, teaming up with ultra high-end competitor Audemars Piguet, and fans are already lining up five days ahead of its sale date. Photographer: Michael Nagle/Bloomberg

Relojes 'Royal Pop' de Swatch x Audemars Piguetexpuestos en la tienda Swatch de Times Square, en Nueva York. / Michael Nagle / BLOOMBERG

El fenómeno recuerda al furor que despertó en 2022 el lanzamiento del MoonSwatch (una colaboración entre Omega y Swatch), cuando cientos de personas también llegaron a pasar la noche en la calle para conseguir uno de aquellos relojes. Ahora, la expectación vuelve a dispararse con una colaboración que supone además un movimiento inédito dentro de la industria relojera suiza.

Swatch, conocida por sus diseños accesibles y coloridos, se ha aliado por primera vez con una firma ajena a su grupo empresarial y perteneciente al segmento de la alta relojería. El resultado es “Royal Pop”, un reloj de bolsillo inspirado en el icónico Royal Oak de Audemars Piguet, diseñado originalmente por el legendario relojero suizo Gérald Genta, cuyo precio parte de los 20.000 euros.

Swatch x Audemars Piguet Royal Pop watches on display at a Swatch Group AG store in Times Square in New York, US, on Thursday, May 14, 2026. Swatch Group AG is launching its first-ever collaboration with a rival watchmaker, teaming up with ultra high-end competitor Audemars Piguet, and fans are already lining up five days ahead of its sale date. Photographer: Michael Nagle/Bloomberg

Relojes 'Royal Pop' de Swatch x Audemars Piguetexpuestos en la tienda Swatch de Times Square, en Nueva York. / Michael Nagle / BLOOMBERG

Royal Oak de AP

Royal Oak de AP / Section 215

'Royal Pop': modelos, colores y precios

La pieza combina la estética pop y desenfadada de Swatch con la reconocible caja octogonal del Royal Oak y se presenta en ocho versiones distintas, con diferentes combinaciones de color. Además de su función principal, el reloj puede utilizarse también como colgante, reloj de sobremesa o accesorio para colgar del bolso o mochila.

Estos singulares relojes saldrán a la venta este sábado 16 de mayo. Los clientes podrán elegir entre seis modelos de dos agujas (horas y minutos) con un precio de 385 euros, y otras dos versiones equipadas con una subesfera de segundero situada a las 6 y la corona a las 3, que costarán 400 euros.

Swatch x Audemars Piguet Royal Pop watches on display at a Swatch Group AG store in Times Square in New York, US, on Thursday, May 14, 2026. Swatch Group AG is launching its first-ever collaboration with a rival watchmaker, teaming up with ultra high-end competitor Audemars Piguet, and fans are already lining up five days ahead of its sale date. Photographer: Michael Nagle/Bloomberg

Relojes 'Royal Pop' de Swatch x Audemars Piguetexpuestos en la tienda Swatch de Times Square, en Nueva York. / Michael Nagle / BLOOMBERG

Pero, como suele ocurrir con este tipo de lanzamientos, su precio de reventa se multiplicará. Y es que, la expectación es tal, que el mercado de segunda mano ya se ha activado antes de que los relojes salgan a la venta. En Wallapop, algunos de los revendedores que hacen cola estos días ya los anuncian por precios que llegan a los 1.200 o 2.500 euros.

Noticias relacionadas

Además de esta fiebre especulativa, el lanzamiento también ha despertado críticas entre algunos coleccionistas de lujo, que consideran que esta colaboración podría diluir el carácter exclusivo de Audemars Piguet. Otros expertos, en cambio, defienden que la alianza puede acercar la alta relojería a nuevas generaciones y convertir al Royal Oak en un icono todavía más transversal dentro de la cultura popular.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Una madre y su hijo, hospitalizados con 'quemaduras graves' tras una explosión en Barcelona
  2. Denuncian a un comerciante de Mataró por vender 51 zapatos de lujo robados en 2024 de un trastero de Gavà
  3. La recogida de basura 'puerta a puerta' da marcha atrás en municipios catalanes: 'Los vecinos no se la han creído
  4. Sor Lucía Caram: “Pregunté si León XIV podía bendecir nuestras ambulancias para Ucrania y me contestaron que sí en menos de 24 horas”
  5. Collboni sitúa como objetivo reducir a 'cero' los cruceros con escala en Barcelona y subir la tasa
  6. L'Hospitalet clausura un bar de la Torrassa por estar infestado de cucharachas
  7. Las esperadas obras del Pont del Petroli de Badalona comenzarán en junio: 'Recuperamos el patrimonio sentimental de la ciudad
  8. Barcelona tendrá otro puente de tres días este mayo: el nuevo festivo que llega a final de mes

Acampadas por el Swatch x Audemars Piguet: Barcelona se suma a la fiebre mundial por el 'Royal Pop'

David Pujol, un estudiante de la UAB, denuncia a Rodalies: "Reclamo 9.211,35 euros por negligencia continuada"

David Pujol, un estudiante de la UAB, denuncia a Rodalies: "Reclamo 9.211,35 euros por negligencia continuada"

La mitad de los robos violentos de L'Hospitalet de Llobregat se cometen en patinete y hay ladrones de entre 11 y 13 años

La mitad de los robos violentos de L'Hospitalet de Llobregat se cometen en patinete y hay ladrones de entre 11 y 13 años

Aguas termales en Santa Coloma de Gramenet: la ciudad hará dos pozos de hasta 500 metros en Fondo para analizar el acuífero

Aguas termales en Santa Coloma de Gramenet: la ciudad hará dos pozos de hasta 500 metros en Fondo para analizar el acuífero

Barcelona tendrá otro puente de tres días este mayo: el nuevo festivo que llega a final de mes

Barcelona tendrá otro puente de tres días este mayo: el nuevo festivo que llega a final de mes

3 buenos restaurantes de Barcelona para el fin de semana: Bodega Josefa, Romita y Leña

3 buenos restaurantes de Barcelona para el fin de semana: Bodega Josefa, Romita y Leña

Si quieres un finde con sabor a 'xuixo', lo tendrás en estos 3 restaurantes de Barcelona

Si quieres un finde con sabor a 'xuixo', lo tendrás en estos 3 restaurantes de Barcelona

Detenidos dos falsos revisores del gas por robar joyas a una anciana en Horta-Guinardó

Detenidos dos falsos revisores del gas por robar joyas a una anciana en Horta-Guinardó