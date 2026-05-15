Acampadas por el Swatch x Audemars Piguet: Barcelona se suma a la fiebre mundial por el 'Royal Pop'

La fiebre por las colaboraciones relojeras vuelve a dejar imágenes de largas colas en ciudades de todo el mundo, y Barcelona no es una excepción. El lanzamiento este sábado de la inesperada alianza entre Swatch y la firma de lujo Audemars Piguet ha desatado la expectación entre coleccionistas y revendedores. Tanto es así, que muchos llevan días acampando delante de las principales tiendas de Swatch.

En la capital catalana, varias personas llevan días instaladas ante la tienda de Swatch del paseo de Gràcia, donde este sábado se pondrá a la venta la colección exclusiva. Algunos aficionados comenzaron a hacer cola a principios de semana con el objetivo de asegurarse uno de los modelos disponibles, escenas que, simultáneamente, se están produciendo ciudades como Nueva York, Londres o Tokio.

Acampada ante la tienda Swatch de Times Square, en Nueva York, para conseguir los relojes 'Royal Pop' de Swatch x Audemars Piguet. / Michael Nagle / BLOOMBERG

Relojes 'Royal Pop' de Swatch x Audemars Piguetexpuestos en la tienda Swatch de Times Square, en Nueva York. / Michael Nagle / BLOOMBERG

El fenómeno recuerda al furor que despertó en 2022 el lanzamiento del MoonSwatch (una colaboración entre Omega y Swatch), cuando cientos de personas también llegaron a pasar la noche en la calle para conseguir uno de aquellos relojes. Ahora, la expectación vuelve a dispararse con una colaboración que supone además un movimiento inédito dentro de la industria relojera suiza.

Swatch, conocida por sus diseños accesibles y coloridos, se ha aliado por primera vez con una firma ajena a su grupo empresarial y perteneciente al segmento de la alta relojería. El resultado es “Royal Pop”, un reloj de bolsillo inspirado en el icónico Royal Oak de Audemars Piguet, diseñado originalmente por el legendario relojero suizo Gérald Genta, cuyo precio parte de los 20.000 euros.

Relojes 'Royal Pop' de Swatch x Audemars Piguetexpuestos en la tienda Swatch de Times Square, en Nueva York. / Michael Nagle / BLOOMBERG

Royal Oak de AP / Section 215

'Royal Pop': modelos, colores y precios

La pieza combina la estética pop y desenfadada de Swatch con la reconocible caja octogonal del Royal Oak y se presenta en ocho versiones distintas, con diferentes combinaciones de color. Además de su función principal, el reloj puede utilizarse también como colgante, reloj de sobremesa o accesorio para colgar del bolso o mochila.

Estos singulares relojes saldrán a la venta este sábado 16 de mayo. Los clientes podrán elegir entre seis modelos de dos agujas (horas y minutos) con un precio de 385 euros, y otras dos versiones equipadas con una subesfera de segundero situada a las 6 y la corona a las 3, que costarán 400 euros.

Relojes 'Royal Pop' de Swatch x Audemars Piguetexpuestos en la tienda Swatch de Times Square, en Nueva York. / Michael Nagle / BLOOMBERG

Pero, como suele ocurrir con este tipo de lanzamientos, su precio de reventa se multiplicará. Y es que, la expectación es tal, que el mercado de segunda mano ya se ha activado antes de que los relojes salgan a la venta. En Wallapop, algunos de los revendedores que hacen cola estos días ya los anuncian por precios que llegan a los 1.200 o 2.500 euros.

Noticias relacionadas

Además de esta fiebre especulativa, el lanzamiento también ha despertado críticas entre algunos coleccionistas de lujo, que consideran que esta colaboración podría diluir el carácter exclusivo de Audemars Piguet. Otros expertos, en cambio, defienden que la alianza puede acercar la alta relojería a nuevas generaciones y convertir al Royal Oak en un icono todavía más transversal dentro de la cultura popular.