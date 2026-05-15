Santa Coloma adjudica el estudio de sus aguas termales por más de medio millón de euros: "Queremos avanzar con los datos en la mano"

Santa Coloma sigue adelante con el proyecto de aprovechamiento de su yacimiento hidrológico y por ello el gobierno municipal ha adjudicado el estudio de sus aguas termales a la empresa Catalana de Perforacions SA, por un importe de 562.365,90 euros, IVA incluido. "La adjudicación es un paso necesario para el proyecto", señala la alcaldesa de Santa Coloma, Mireia González, que muestra cautela a la espera de conocer los resultados: "Queremos hacer las cosas con rigor y prudencia, solo a partir de datos sólidos podremos decidir hasta dónde llegamos y cómo revertir este recurso a la ciudadanía". Si la viabilidad del acuífero se confirma, el proyecto ha de tener diversas "derivadas", desde el "aprovechamiento energético para climatizar equipamientos municipales, el uso termal público de las aguas y, también, la conexión con el nuevo pabellón deportivo de Can Zam", un centro deportivo que ocupará 5.400 m2 y supone una inversión de 14 millones de euros.

Para ello, se perforarán dos pozos en el barrio del Fondo, que deberán servir para "determinar con detalle las características hidrogeológicas específicas de este sector, las causas de esta anomalía, el origen del agua y hacer los ensayos para determinar con precisión la capacidad energética e hidráulica de la zona", según se lee en la documentación del proyecto.

Mapa que ilustra la ubicación de los pozos para detectar agua termal en Santa Coloma de Gramenet.

El primer pozo, de 200 metros, estará situado a la altura de calle Nàpols, 50, y su función está prevista "para aprovechar el recurso geotermal". Se realizará un análisis químico durante un año y, de ser así, menciona la alcaldesa González, "se podría abrir la puerta a obtener el sello de agua mineromedicinal". El segundo pozo, de 500 metros, se localizará en la calle Bruc (51-53), y se prevé que sirva para "la exploración del recurso geotermal"; es decir, para verificar la temperatura real del agua, el caudal y la capacidad de recarga del acuífero. De los resultados de ambas perforaciones se podrá dirimir si se puede o no hacer un uso intensivo del recurso.

'Caldes de Gramenet'

Sin embargo, aquello de 'Caldes de Gramenet' hace ya 20 años que sobrevuela la ciudad, ya que desde 2004 se sabe que bajo Santa Coloma hay agua termal. La clave, la construcción de los profundos túneles de la L9 de metro. Ya entonces se pudo detectar la presencia de aguas calientes (entre 35º y 50º) a una cota aproximada de entre 50 y 60 metros de profundidad y especialmente en tres tramos: el sector de la plaza Alella, el sector de la estación Fondo y sector Santa Rosa - Torres i Bages. Más tarde, entre los años 2015 y 2017, se analizó la naturaleza del yacimiento geotérmico para poder determinar la posibilidad de explotarlo. En este estudio se aseguró la viabilidad del yacimiento geotermal realizando una caracterización geológica, hidrogeológica, hidroquímica y geotérmica.

Dado que en su momento no se consiguió llegar a los 200 metros de profundidad para analizar las aguas, la documentación de la reciente adjudicación fija como "importante" el poder "profundizar en la determinación de las posibilidades geotérmicas del sector del Fondo" y confía en poder "llegar a mayores temperaturas a más profundidad". Para ello, sigue la documentación, "hay que realizar los estudios necesarios para determinar las posibilidades reales y poder explotar el potencial de aprovechamiento geotérmico en el sector de Fondo".

A la espera de la Generalitat

Los estudios previos al proyecto licitado han determinado que la zona tiene un potencial geotérmico elevado. En las visitas realizadas al interior de los túneles se han observado filtraciones que han llegado a los 40°C. Por otro lado, se ha visto que el túnel de la L9 y la estación de Fondo han cambiado el régimen hidráulico subterráneo. No obstante, las temperaturas se han mantenido estables a lo largo de los años. Por otro lado, también se ha podido comprobar que si bien algunas aguas muestran un origen parcialmente urbano (con elevados valores de nitratos y sulfatos), las filtraciones en la cota de túnel (es decir, a más profundidad) "son muy diferentes y tienen unas características de aguas termales muy claras". Así, a unos 120 metros de profundidad se han encontrado aguas a temperaturas de entre 55º a 60º.

Adjudicado el proyecto, para que las máquinas empiecen a perforar "hay que esperar a la tramitación ante la Generalitat, que es la administración competente para autorizar y certificar el procedimiento", advierte la alcaldesa González. Este proceso puede alargarse algunos meses: "Queremos ir paso a paso, con los datos en la mano, para decidir el mejor encaje para la ciudad". El Ayuntamiento destaca que el proyecto se enmarca en el Plan de Inversiones 2025-2030, dotado con 115 millones de euros y con el apoyo de la Generalitat, el Área Metropolitana de Barcelona, la Diputació de Barcelona y el Gobierno del Estado.