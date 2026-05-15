Sabadell tendrá casi 150 cámaras de vigilancia y una unidad policial contra el incivismo nocturno

Sabadell ha puesto en marcha un nuevo refuerzo de su Policía Municipal, que llevará al cuerpo hasta la mayor plantilla de su historia. El Ayuntamiento presentó este jueves, en el marco de la Junta Local de Seguridad, un paquete de medidas que combina más agentes, nuevas unidades operativas, una ampliación de la red de videovigilancia y la modernización de los recursos del cuerpo. El despliegue permitirá cerrar el mandato con cerca de 300 efectivos y situará a la ciudad cerca de las 150 cámaras de seguridad en funcionamiento.

El teniente de alcaldía de Seguridad, Adrián Hernández, ha explicado a EL PERIÓDICO que el refuerzo responde a “un compromiso firme de mandato” que el gobierno municipal está cumpliendo con “más agentes, más recursos tecnológicos y materiales para garantizar la seguridad de la ciudad”.

Incivismo nocturno

El refuerzo también se percibirá a pie de calle, ya que se ha impulsado una unidad de proximidad orientada a mejorar la atención en los barrios y la convivencia en el espacio público. En paralelo, entrará en funcionamiento este verano una nueva unidad formada por dos furgones y 14 agentes, que actuará en el conjunto de la ciudad. Según Hernández, prestará servicio en los espacios públicos más concurridos para actuar “contra el incivismo” y reforzará especialmente la vigilancia en horario nocturno.

Quince de los policías que suma Sabadell ya se han incorporado, mientras que la otra mitad completan su formación en la academia y está previsto que empiecen a trabajar en agosto. A este refuerzo se añadirán cinco agentes interinos entre junio y septiembre para cubrir el incremento de actividad durante los meses de verano.

Cámaras en cuatro estaciones

La apuesta por una mayor presencia policial irá acompañada de un amplio despliegue tecnológico. La ciudad cuenta actualmente con 116 cámaras de videovigilancia operativas, distribuidas por distintos puntos del municipio. Las últimas se han instalado en espacios de gran afluencia, como el paseo de la Plaça Major, la plaza del Pi y la plaza de la Creu de Barberà.

El consistorio prevé incorporar una treintena de dispositivos más en emplazamientos considerados estratégicos. Entre ellos figuran las estaciones de Renfe Centre y Renfe Sud, así como las de Ferrocarrils de la Generalitat del Parc del Nord y Castellarnau. Una vez completada la ampliación, la cocapital vallesana dispondrá de cerca de 150 cámaras de vigilancia.

El Ayuntamiento trabaja en la puesta en marcha de un nuevo Centro de Mando y en la reforma de la recepción de Can Marcet, sede de la Policía Municipal, con el objetivo de modernizar el servicio y mejorar la atención a la ciudadanía. Además, el cuerpo ha incorporado recientemente diez motocicletas y material viario, con una inversión global superior a los 230.000 euros. Los vehículos son automáticos y más ligeros, lo que facilitará su conducción. Con esta inversión, el número de motos del cuerpo se eleva a 16, con el objetivo de facilitar una mayor presencia policial en el espacio público.