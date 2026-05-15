El puerto de Barcelona convocará un gran concurso para diseñar una Rambla del Port con amarres y arquitectura de autor

La futura Rambla del Port, la prolongación en línea recta y sobre el mar de las Ramblas hasta el Moll de Barcelona, empezará a perfilarse a finales de año. Este nuevo paseo flotante permitirá unir el Portal de la Pau con el World Trade Center, sin tener que dar el rodeo actual por el muelle de Drassanes abierto al público el verano de 2024.

El Port de Barcelona tiene previsto convocar un concurso para concretar cómo debe ser esta continuación del paseo más popular de la ciudad, que será mucho más que una pasarela sobre el mar. Tendrá un marcado carácter arquitectónico y, además, no solo será un lugar de paso. Tendrá un uso funcional, según avanza el puerto a EL PERIÓDICO. Y es que en ella atracarán barcos, los destinados a excursiones náuticas.

Mapa de la futura Rambla del Port en Barcelona.

Proyecto complejo

Es por ello que el proyecto reviste de cierta "complejidad", advierten los impulsores de la nueva intervención en el frente marítimo. El diseño debe configurarlo como un lugar atractivo, que atraiga al paseante como ya lo hace la Rambla del Mar que comunica Colón con el Maremagnum. Pero también debe incluir un trabajo de ingeniería, teniendo en cuenta que en la propia prolongación de las Ramblas sobre el mar debe poder desarrollarse la actividad náutica de forma cómoda y eficaz.

Precisamente, una de las ideas que el puerto maneja desde hace tiempo es la de desplazar las Golondrinas hacia el espacio más cercano al muelle de Barcelona y así despejar la zona de Colon.

Las Golondrinas se trasladarán hacia la nueva área junto al muelle de Drassanes, abierta al paseo hace menos de dos años. / Ferran Nadeu / EPC

Nueva actividad

El muelle de Drassanes es hoy una zona amplia y libre frente al mar. Su apertura supuso hace casi dos años habilitar una primera línea recta de la Rambla hasta el mar. El siguiente paso es que el paseante pueda continuar sobre el agua hasta el Moll de Barcelona. Este espacio estrenó la pasada primavera un nuevo recorrido junto al agua de unos 600 metros lineales, una extensión equivalente a una 'illa' del Eixample. En toda esta área se planea impulsar una nueva oferta de actividades náuticas más popular, con la idea de promocionarla y hacer su práctica atractiva para el público local.

El espacio en línea recta de Las Ramblas frente al mar, abierto ahora al paseo, lo ocupaban los coches que esperaban poder embarcar en los ferris a las Baleares.

El festival de música Blau Marí, que este verano celebrará su primera edición en un gran escenario sobre el mar en el Moll de Barcelona, con la Rambla y Colón de fondo, ya parte de esta voluntad de invitar a los ciudadanos a participar de una nueva propuesta lúdica, en un lugar que no hace mucho estaba reservado solo a ferris y cruceros.

Vistas de las Ramblas desde el Mirador de Colón. El popular paseo seguirá con la Rambla del Port, que se construirá sobre el mar, hacia el Moll de Barcelona. / Ferran Nadeu / EPC

Hasta 340 barcos atracaban aquí hace poco más de tres años. El Moll de Drassanes, ahora convertido en una plaza de 4.300 m2 completamente abierta y despejada, estaba entonces vallado y servía de zona de espera para los coches que embarcaban en los ferris de la antigua terminal de Balearia. Pero el fin de las concesiones y el traslado al Moll Adossat en 2023 de su actividad y la de la terminal Norte de cruceros, junto al World Trade Center, ha permitido abrir el Port Vell a la ciudad.

El traslado de la actividad de cruceros y ferris en el Moll de Barcelona hacia el Adossat ha permitido abrir el Port Vell a la ciudad.

Con ello ha sido posible cambiar el modelo, de forma que el embarque y desembarque de los cruceros se ha alejado del centro de la ciudad para evitar la sensación de unas Ramblas tomadas solo por el turismo de masas.

Este 2026 supone la culminación de estos planes: dejarán finalmente de operar los pocos barcos que siguen atracando en la terminal Sur del Moll de Barcelona. Con la idea de contar ya con unos espacios completamente despejados, tomó forma el Plan Estratégico 2025-2030 del Port Vell, que tiene como eje central su profunda transformación para ser “más local, para pasear, aprender a navegar o remar”, tal y como explicó su director, David Pino, en la presentación de la nueva hoja de ruta.

La nueva puerta de entrada al nuevo Port Vell se ubica precisamente a pie de las Ramblas.

La nueva puerta de entrada al Port Vell se ubica precisamente en el Portal de la Pau. En este punto, el Port de Barcelona ha rehabilitado el edificio del Portal de la Pau, su antigua sede institucional, que recuperará muy pronto su carácter abierto al público. Convertido en el Port Center, funcionará como espacio museístico, educativo y de divulgación del puerto. En el centro del Port Vell, ya se abrió a la ciudadanía el Moll de Pescadors la pasada primavera, con un paseo hasta la Torre del Rellotge y la nueva lonja.

Además de la prolongación de las Ramblas sobre el mar, desde este punto se está configurando un nuevo recorrido circular por un Moll de la Fusta, que empezará este año su reforma, hacia el Moll d'Espanya y de vuelta por la Rambla del Mar. En el Moll d'Espanya se construirá el Liceu Mar y se derribará el empinado talud de acceso por la plaza del Ictineo. Se soterrará de esta forma la circulación de vehículos, propiciando también un recorrido continuo al lado de la lámina de agua. Todo ello supone, a la práctica, una reinvención total de la experiencia que el ciudadano tiene del Port Vell para coserlo al resto de ciudad y abrir aún más al mar el distrito de Ciutat Vella.