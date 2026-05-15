Barcelona tendrá otro puente de tres días este mayo: el nuevo festivo que llega a final de mes

Cada vez queda menos para disfrutar del verano y, tras el puente de mayo, muchos trabajadores ya esperan con ansias tener algún día festivo previo a las vacaciones estivales. Afortunadamente, el calendario laboral de 2026 de Barcelona aún marca una jornada no laborable que se podrán disfrutar en la capital catalana y algunos municipios de la provincia.

Este puente hará la espera hasta las vacaciones más amena. Además, si coincide con un buen clima, podríamos hablar de un puente de verano previo incluso a la llegada de dicha estación.

Festivo variable

El siguiente festivo en Barcelona es de carácter local y llegará en las próximas semanas, el lunes 25 de mayo. Ese día se celebra la Pascua Granada, popularmente conocida como Segunda Pascua. Se trata de una festividad sin fecha fija en el calendario, ya que varía dependiendo de la Semana Santa: siempre tiene lugar 50 días después del Domingo de Resurrección, que este año tuvo lugar el domingo 5 de abril.

La efeméride se celebra un día después del Domingo de Pentecostés y, en consecuencia, siempre es lunes y es un día no laborable en la ciudad de Barcelona.

La Segunda Pascua es una fiesta de carácter religioso que conmemora el descenso del Espíritu Santo sobre los apóstoles.

Se celebra solo en algunas zonas

Esta festividad no suele celebrarse en muchos sitios de España, pero Catalunya es una de las comunidades autónomas que sí señalan en rojo este día en el calendario.

Es habitual que sea festivo en Barcelona, pero, aún siendo un día no laborable en la capital catalana, hay otras grandes ciudades de la provincia, como Sabadell o Sant Cugat (Vallès Occidental, Barcelona), donde será un día laborable como cualquier otro.

Por el contrario, en otras provincias donde por lo general la Segunda Pascua no suele ser festivo, hay municipios que sí que lo celebran; por ejemplo, en Girona no se celebra esta festividad, mientras que el municipio de Sant Hilari Sacalm (La Selva, Girona), sí se conmemora.

¿Cómo saber si es fiesta?

Con todo, hay otras localidades catalanas que pueden disfrutar de este festivo, puesto que corresponde al ayuntamiento de cada localidad determinar si lo celebran o no.

Para comprobar si este día es festivo en un municipio en concreto la Generalitat de Catalunya dispone de un buscador online de fiestas generales y locales.