PSC y Junts aprobarán un nuevo plan para Ciutat Vella: veto a suvenires y cannábicas, pero más discotecas con "restricciones"

Ciutat Vella implantará este verano un nuevo plan de usos que blindará la aparición de nuevas tiendas de suvenires y cannábicas, dos de los lastres comerciales del distrito, y restringirá al máximo las de manicuras y carcasas de móviles que tanto han proliferado en los últimos años. El documento, cuya aprobación está ya garantizada con el apoyo de Junts, sí contempla la apertura de actividades musicales y por tanto de ocio nocturno, dentro del ámbito cultural. No obstante, el concejal del distrito, Albert Batlle, descarta que puedan llegar a abrirse siete discotecas --como alertaron esta semana algunas asociaciones de vecinas-- por las duras "restricciones" y la falta de locales que puedan cumplir con los requisitos técnicos necesarios para dicha licencia.

La nueva regulación del distrito central de Barcelona, presentada este viernes, se define como "continuista" pero mucho más exhaustiva, ya que parte de analizar la oferta actual, las tendencias y los déficits que tuvo la normativa aprobada en 2018. El nuevo Plan especial urbanístico ordena las actividades de pública concurrencia, comercios alimentarios, servicios turísticos y otras actividades en el distrito, según un modelo de regulación "más preciso, ágil y quirúrgico", subraya el edil. Ahora se controlan 180 epígrafes de actividad (antes eran 55), agrupándolas en tres ámbitos, en función de su impacto en el espacio público y la convivencia.

La próxima semana se llevará a la Comisión de Ecología, Urbanismo y Vivienda el nuevo texto, con algunos ajustes introducidos después haber recibido 16 escritos de alegaciones por parte de colectivos vecinales y empresariales. La previsión es que se apruebe en el próximo plenario (o el siguiente) para ser efectivo este mismo verano, con el apoyo del grupo municipal de Junts, que ya ha confirmado esta mañana su voto positivo. El PP aún no ha decidido si se abstendrá o si dará su apoyo.

Se unificará así toda la regulación del distrito, aunque con dos ejes singularizados como son la Rambla y la Via Laietana, con algunos criterios específicos. Pese a las críticas de algunos grupos de la oposición al documento, como ERC y BComú, la aprobación es prioritaria para los socialistas, ya que la actual moratoria de licencias finaliza en julio.

Este contenido requiere JavaScript para su visualización. Por favor, habilite JavaScript para ver el contenido Descripción de la radiografía actual de las actividades que se regularán en el plan de usos.

"Situamos en el centro la convivencia y la cultura, no la economía", ha destacado Batlle, recordando que la zona cuenta con 6,2 establecimientos activos por cada 100 habitantes, casi el doble que la media de la ciudad. En la actualidad suma 3.102 actividades económicas, de las que un 43,7% son de restauración, y 720 de comercio alimentario. El Raval suma más de un tercio de todo el pastel.

Poner orden en el futuro crecimiento de las actividades ha sido una labor compleja, porque el objetivo era primar la convivencia pero sin "volver a poner murallas a Ciutat Vella, sin cerrarla", ha insistido su concejal. "No podemos prohibir todo lo que querríamos, hay que tener muy presente la seguridad jurídica", ha agregado, para evitar un posible alud de litigios y sentencias en base al libre mercado.

Prohibido y minimizado

Lo que queda prohibido con el nuevo plan son los 'grow shops' o tiendas cannábicas, así como las asociaciones de consumo relacionadas. Incluso se controlará que las nuevas licencias de floristería no incluyan estos productos, artimaña que había utilizado muchos empresarios. Los suvenires ya estaban regulados en la ciudad con un plan especial que no permite nuevas tiendas en este distrito, pero ahora se logra una nueva vuelta de tuerca para evitar el coladero del 20% de artículos complementarios que permitían otras licencias y que se utilizaba para despachar esencialmente artículos de recuerdo.

La normativa evitará ahora que esa quinta parte del género incluya epígrafes no permitidos, como suvenires (de los clásicos a camisetas con ese propósito) o cualquier elemento vinculado al negocio cannábico.

En cuanto a las tiendas de manicuras y complementos para móviles, los criterios de densidad y distancias hacen muy difícil nuevas aperturas, salvo en zonas del distrito donde no las hubiera. Es más, una disposición transitoria pone en el foco todos los negocios de estas cuatro tipologías abiertos recientemente, ya que antes de 18 meses deberán acreditar que empezaron a funcionar antes de julio de 2024, cuando se decretó la moratoria que no permitía más de estos negocios.

Criterios y prioridades

La regulación general se basa en la densidad o concentración de actividades, la anchura del vial y la dimensión mínima o máxima de la actividad a establecer, para "evitar zonas de alta concentración y monopolios de actividad en zonas específicas del distrito", subraya el documento final. Así, aplica mayores limitaciones a actividades y establecimientos que también tienen impacto diurno, en términos de ruido, afluencia de público o afectación a la movilidad.

El gerente del distrito, Félix Ortega, ha detallado que en el caso de establecimientos de alquiler de vehículos, se incluyen requisitos de espacio interior y acceso, para un mayor control, aunque no se cierra la puerta a nuevos negocios, que incluirían bicis o patinetes. Y en cuanto a las consignas, se mantiene la "regulación restrictiva" para nuevos lockers turísticos, pero en cambio se abre la puerta a locales de entrega y recogida de paquetes para aliviar el reparto de de mercancías. También en el grupo de comercio no cotidiano no alimentario, se introduce la regulación de los establecimientos de máquinas expendedoras, que ahora tendrán que estar ubicadas dentro de otros establecimientos y no podrán ser tiendas autónomas.

Ocio nocturno y música

En el ámbito de actividades culturales y musicales, se distinguen las galerías de arte, centros de difusión culturales, bibliotecas, cines, librerías o salas de conferencias de las actividades musicales. Las primeras se incentivan, pero el nuevo plan "continúa restringiendo la apertura de nuevas discotecas, salas de baile o espectáculos, karaokes, bar musical, sala de fiestas infantil y de juventud, y exhibiciones folclóricas". Se permite un "crecimiento moderado y controlado", según Batlle, siempre que cumplan con las restricciones de densidad, cómputo por unidad, condiciones técnicas y superficies de los establecimientos, en la línea de la reciente Medida de Gobierno 'Iniciativas para la gestión integral de la Noche 2025-2027' que apela a un ocio nocturno regulado y diversificado en la metrópolis.

Ortega ha destacado que las actividades recreativas musicales (en categoría A2) solo se contemplan en calles de más de 15 metros de ancho.

De hecho, los detalles del plan de usos se han dado a conocer después de que la polémica sobre los efectos de su aplicación ya hubiera estallado esta semana. La La Federación de Asociaciones Vecinales de Barcelona (FAVB), la Confederación de Asociaciones Vecinales de Catalunya (CONFAVC) y las entidades vecinales del Gòtic, Casc Antic i l’Òstia denunciaron el pasado martes que la nueva norma es más permisiva que la anterior y abre la puerta a nuevos negocios turísticos e incluso a siete discotecas. A ellos se sumaron las críticas de ERC y BComú. Una lectura que no comparten las patronales del ocio nocturno Fecalon, Fecasarm y el Gremi de Discoteques, que también ponen 'peros' al plan pero creen que al menos deja opción, con muchas limitaciones, a alguna nueva oferta de ocio.

El distrito admite que la ordenación posibilita la creación de nuevas discotecas o clubes, sin especificar una cifra concreta. Pero descarta que en la práctica sea posible abrir siete discotecas por las limitaciones y porque no existen tantas salas donde pudiesen cumplirse los requisitos técnicos y de seguridad como para acoger dicho uso.

Restaurantes singulares

Entre otras novedades, se incluye también un apartado para proteger establecimientos de restauración singulares, previos a la ordenanza municipal de establecimientos de concurrencia pública de Barcelona de 2003. De ese modo, pueden adaptar su licencia siempre que cumplan la normativa de la actividad a la cual se quiera optar y no ganen aforo.

En las próximas semanas y hasta que se apruebe el plan, se mantiene la suspensión de todas las autorizaciones de nuevas actividades a Rambla, con la excepción de las actividades culturales.

El distrito ha llevado a cabo 29 reuniones y sesiones de trabajo entre 2025 y 2026 con entidades vecinales, comerciales, empresariales, grupos políticos y particulares para vertebrar el nuevo plan.