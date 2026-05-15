Outlet de K-Beauty en Barcelona: productos desde 1,50€ en esta tienda de MiiN por un solo día

Barcelona acogerá este sábado 16 de mayo una venta temporal de productos de cosmética coreana en el espacio MiiN Balmes. El evento consiste en un outlet de productos de cuidado de la piel y maquillaje con precios que irán desde 1,50 hasta 20 euros.

La acción de MiiN Cosmetics se enmarca en una liquidación de excedentes de stock que la compañía ha decidido comercializar durante un día. Según la organización, los productos se venderán a precios inferiores a los habituales.

El evento se celebrará en la tienda de MiiN Balmes entre las 11:00 y las 21:00 h, de forma ininterrumpida.

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La propuesta está dirigida tanto a clientes habituales como a personas interesadas en la cosmética coreana. La disponibilidad de productos será limitada, por lo que se prevé una alta afluencia durante la jornada.