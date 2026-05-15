Granollers estrena nuevas piscinas municipales, las terceras con mayor lámina de agua de Catalunya

Las nuevas piscinas municipales de Granollers han sido inauguradas este 9 de mayo tras un proceso de rehabilitación integral y ampliación de las instalaciones, con el objetivo de modernizar el equipamiento y mejorar su funcionalidad, accesibilidad, seguridad y eficiencia energética.

La actuación ha permitido ampliar las piscinas 1 y 2, así como el edificio principal, dotando al complejo de más espacio para la práctica de actividades complementarias. Con esta renovación, el equipamiento se convierte en una de las instalaciones con mayor lámina de agua de Catalunya, ocupando la tercera posición en el ranking.

Un acto inaugural con exhibiciones deportivas

La ceremonia de inauguración contó con la participación de la alcaldesa de Granollers, Alba Barnusell, y el presidente del Club Natació Granollers, Toni Gili, que dieron la bienvenida institucional al nuevo equipamiento. Durante el acto se celebraron varias exhibiciones deportivas. Los Xics de Granollers realizaron un pilar de 4 dentro de la piscina pequeña, mientras que la Selección Española de Natación Artística ofreció una exhibición en la piscina grande. Posteriormente, las distintas secciones del Club Natació Granollers completaron la jornada con coreografías acuáticas.

Con motivo de la inauguración, el Ayuntamiento de Granollers y el Club Natació Granollers han organizado un programa de actividades abiertas a la ciudadanía durante todo el mes de mayo, con el objetivo de fomentar el deporte y acercar las nuevas instalaciones a la población. Entre las actividades ya realizadas destaca una jornada familiar con inflables y baño libre, celebrada el 10 de mayo, así como varias clases magistrales de aquagym el día 11.

Próximas actividades

El calendario de actividades continúa durante las próximas semanas con propuestas deportivas y recreativas para diferentes públicos. Entre ellas destacan los Trofeos de la Ascensión base y máster el 17 de mayo, sesiones de aquaioga el día 18, actividades de aquacombat el 21 de mayo y un partido de ascenso con exhibición de natación artística el 23 de mayo.

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La programación de actividades se cerrará el 30 de mayo con un clínic de salidas y virajes, una sesión práctica de entrenamiento de natación en la que los deportistas trabajan específicamente la salida y los giros en la piscina para mejorar la técnica y reducir tiempos en competición. La jornada se completará con una pool party con DJ por la tarde, consolidando las nuevas instalaciones como un espacio deportivo y social abierto a la ciudadanía.