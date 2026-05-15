Homenaje cultural
El Capitán Trueno y Luis Eduardo Aute darán nombre a dos espacios públicos en Vallcarca
El distrito de Gràcia de Barcelona ha aprobado la propuesta, que ahora está a la espera de la validación definitiva del nomenclátor
Barcelona abre por primera vez al público el hallazgo romano que cambia el mapa de la antigua Barcino
La Modelo, Montjuïc y Fabra i Coats serán los ejes del nuevo plan de memoria de Barcelona hasta 2030
El distrito de Gràcia de Barcelona ha aprobado la propuesta de bautizar dos nuevos espacios públicos del barrio de Vallcarca i els Penitents con los nombres del cantautor Luis Eduardo Aute y del personaje de cómic Capitán Trueno. La iniciativa busca reconocer figuras culturales que han dejado huella en varias generaciones, según ha informado el ayuntamiento en un comunicado.
La decisión se tomó en el último consejo plenario del distrito, celebrado el 12 de mayo, donde el consejero técnico Àlex Monllaó presentó la propuesta. Ahora será la Ponencia del Nomenclátor la encargada de evaluar la idoneidad de los nombres antes de su aprobación definitiva en los órganos municipales correspondientes.
Capitán Trueno
En el caso del Capitán Trueno, la propuesta es que la plaza situada frente al casal de barrio de Can Carol pase a llevar el nombre del célebre personaje de historieta creado por el guionista Víctor Mora.
El Capitán Trueno fue uno de los personajes más populares del cómic español durante el siglo XX, especialmente en la década de los años 50. En plena dictadura franquista, se convirtió en un referente para varias generaciones, asociado a valores como la libertad y la dignidad humana.
Además, el distrito recuerda la vinculación histórica del cómic con el barrio, ya que la editorial Bruguera, clave en la historia del tebeo en España, tuvo presencia en la zona, donde hoy se encuentra el Centre Cívic El Coll-La Bruguera.
Luis Eduardo Aute
Por otro lado, para Luis Eduardo Aute, el Ayuntamiento de Barcelona plantea dedicarle los jardines situados en la calle Esteve Terradas, junto a la avenida de Vallcarca. Con este gesto se quiere poner en valor su trayectoria como músico, poeta y pintor, además de su vínculo personal con el distrito de Gràcia.
El consistorio recuerda especialmente su relación con la plaza Rovira, donde pasó parte de su infancia y donde actualmente existe un monolito en su honor.
Próximos pasos
Tras la aprobación inicial en el consejo de distrito, la propuesta deberá pasar ahora por la Ponencia del Nomenclátor, el órgano encargado de revisar y validar los nombres de espacios públicos en la ciudad. Solo después podrá seguir su tramitación para la aprobación definitiva.
- Una madre y su hijo, hospitalizados con 'quemaduras graves' tras una explosión en Barcelona
- Denuncian a un comerciante de Mataró por vender 51 zapatos de lujo robados en 2024 de un trastero de Gavà
- La recogida de basura 'puerta a puerta' da marcha atrás en municipios catalanes: 'Los vecinos no se la han creído
- Sor Lucía Caram: “Pregunté si León XIV podía bendecir nuestras ambulancias para Ucrania y me contestaron que sí en menos de 24 horas”
- Collboni sitúa como objetivo reducir a 'cero' los cruceros con escala en Barcelona y subir la tasa
- L'Hospitalet clausura un bar de la Torrassa por estar infestado de cucharachas
- Las esperadas obras del Pont del Petroli de Badalona comenzarán en junio: 'Recuperamos el patrimonio sentimental de la ciudad
- Barcelona tendrá otro puente de tres días este mayo: el nuevo festivo que llega a final de mes