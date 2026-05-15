El Capitán Trueno y Luis Eduardo Aute darán nombre a dos espacios públicos en Vallcarca

El distrito de Gràcia de Barcelona ha aprobado la propuesta de bautizar dos nuevos espacios públicos del barrio de Vallcarca i els Penitents con los nombres del cantautor Luis Eduardo Aute y del personaje de cómic Capitán Trueno. La iniciativa busca reconocer figuras culturales que han dejado huella en varias generaciones, según ha informado el ayuntamiento en un comunicado.

La decisión se tomó en el último consejo plenario del distrito, celebrado el 12 de mayo, donde el consejero técnico Àlex Monllaó presentó la propuesta. Ahora será la Ponencia del Nomenclátor la encargada de evaluar la idoneidad de los nombres antes de su aprobación definitiva en los órganos municipales correspondientes.

Capitán Trueno

En el caso del Capitán Trueno, la propuesta es que la plaza situada frente al casal de barrio de Can Carol pase a llevar el nombre del célebre personaje de historieta creado por el guionista Víctor Mora.

El Capitán Trueno fue uno de los personajes más populares del cómic español durante el siglo XX, especialmente en la década de los años 50. En plena dictadura franquista, se convirtió en un referente para varias generaciones, asociado a valores como la libertad y la dignidad humana.

Un ejemplar original del número 1 del Capitan Trueno del año 1958 / Miguel Lorenzo

Además, el distrito recuerda la vinculación histórica del cómic con el barrio, ya que la editorial Bruguera, clave en la historia del tebeo en España, tuvo presencia en la zona, donde hoy se encuentra el Centre Cívic El Coll-La Bruguera.

Luis Eduardo Aute

Por otro lado, para Luis Eduardo Aute, el Ayuntamiento de Barcelona plantea dedicarle los jardines situados en la calle Esteve Terradas, junto a la avenida de Vallcarca. Con este gesto se quiere poner en valor su trayectoria como músico, poeta y pintor, además de su vínculo personal con el distrito de Gràcia.

LUIS EDUARDO AUTE / EP

El consistorio recuerda especialmente su relación con la plaza Rovira, donde pasó parte de su infancia y donde actualmente existe un monolito en su honor.

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Próximos pasos

Tras la aprobación inicial en el consejo de distrito, la propuesta deberá pasar ahora por la Ponencia del Nomenclátor, el órgano encargado de revisar y validar los nombres de espacios públicos en la ciudad. Solo después podrá seguir su tramitación para la aprobación definitiva.