Finalizan las obras de mejora del camino fluvial de Sant Boi para adaptarlo a lluvias intensas

El Ayuntamiento de Sant Boi de Llobregat ha finalizado las obras de mejora y renaturalización de un tramo del camino fluvial del río Llobregat con el objetivo de evitar acumulaciones de agua y barro durante episodios de lluvias intensas. La actuación se ha llevado a cabo en un tramo de 700 metros situado en un meandro del río, donde se producían desbordamientos que dificultaban el paso de peatones y ciclistas.

El resultado de los trabajos es un camino “más seguro, más transitable y mejor adaptado al cambio climático”, según ha destacado el consistorio. Las obras han permitido mejorar el drenaje natural de la zona y reducir el impacto de las precipitaciones intensas en este punto del recorrido fluvial.

Un punto conflictivo en episodios de lluvia

La intervención se ha realizado entre la pasarela del río y el punto donde la carretera C-245 cruza por encima del camino fluvial. Hasta ahora, este tramo estaba pavimentado con hormigón, una superficie que favorecía la acumulación de agua y barro resbaladizo cada vez que el río se desbordaba o se registraban lluvias abundantes. Para solucionar esta problemática, se ha retirado el pavimento de hormigón y se ha optado por una renaturalización del espacio mediante la creación de cunetas drenantes que canalizan el agua hacia el río. Además, se ha mejorado el firme del camino con materiales más permeables que ayudan a evitar charcos y acumulaciones de agua.

El proyecto también ha incorporado vegetación autóctona y nuevos espacios de descanso integrados en el entorno natural. Entre las mejoras destacan bancos fabricados con materiales naturales y una mayor integración paisajística del recorrido.

Un tramo integrado en el Anillo Verde y el GR-270

El camino mejorado forma parte del Anillo Verde de Sant Boi de Llobregat y también del GR-270 Camí del Llobregat, una ruta de gran recorrido que conecta el nacimiento del río en Castellar de n'Hug con su desembocadura en El Prat de Llobregat. Se trata de un itinerario utilizado habitualmente tanto por vecinos como por senderistas y ciclistas, por lo que las mejoras permitirán incrementar la seguridad y comodidad de los usuarios.

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Las obras se enmarcan en el proyecto “PSTD Costa Barcelona Delta del Llobregat: 8 acciones innovadoras para consolidar un destino turístico sostenible de sol y playa”, financiado por la Unión Europea a través de los fondos Next Generation EU dentro del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia.