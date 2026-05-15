Barcelona recibirá al Tour con una fiesta mayor con conciertos, espectáculos y gastronomía durante una semana

Barcelona se propone convertir la salida del Tour de Francia en una fiesta mayor, una que sea excepcional en el calendario de 2025 y que sea equiparable a los dos festejos tradicionales de la ciudad, los de Santa Eulàlia y la Mercè. A mes y medio para la contrarreloj por equipos con que se iniciará la próxima edición de la ronda ciclista más importante del mundo, la capital catalana va desgranando los preparativos con los que recibirá el evento, que eleva a uno de los más importantes en la ciudad este año y del que pretende hacer partícipe a los vecinos.

Durante una semana, en los cinco días previos al pistoletazo de salida y durante las dos etapas que Barcelona acogerá, se programarán 60 actividades para todos los públicos en los 10 distritos, 10 conciertos que se repartirán entre la plaza de la Catedral y la plaza Margarida Xirgu y 18 actuaciones artísticas en la calle. También habrá una carroza que recorrerá la ciudad con un espectáculo consagrado al ciclismo. El coste de la fiesta para el ayuntamiento será de 460.000 euros.

“Será una fiesta mayor más: tenemos la de invierno, la de verano y ahora la del Tour”, ha expresado el alcalde de Barcelona, Jaume Collboni. El edil ha remarcado que se aspira a que la salida del pelotón del Tour “sea una gran fiesta ciudadana”. “Y, en Barcelona y las ciudades mediterráneas, la fiesta popular por excelencia es la fiesta mayor”, ha señalado Collboni, que ha augurado “mucha ocupación del espacio público y mucha participación” para saludar a los corredores.

El programa incluye actuaciones musicales, espectáculos infantiles, sesiones para practicar deporte y decoración en comercios, entre otras actividades. En el cartel musical, grupos como Ladilla Rusa, Sexenni, Doctor Prats, 31 FAM, Suu, Sidonie, Ambauka y Xiula tocarán en la plaza de la Catedral. La plaza Margarida Xirgu será el escenario de varios números de música, danza, circo y teatro en la calle.

A su vez, el Port Olímpic y el parque de atracciones del Tibidabo albergarán actividades familiares. También se prevé un pregón de inicio de las celebraciones. No se ha revelado aún dónde se leerá ni quién será el pregonero. “Ya casi lo tenemos, será un pregonero muy conocido en la ciudad y más allá, muy aficionado al ciclismo y al Tour”, ha anticipado Collboni.

2.500 tiendas engalanadas

El comercio de la ciudad también participará de una ocasión que Collboni ha definido como un “espectáculo único y excepcional” para que “todo el mundo vea la mejor cara” de Barcelona. Hay 14 ejes comerciales que se unirán a la fiesta mayor del Tour, organizando talleres, circuitos infantiles, conciertos, clases abiertas a los clientes, exhibiciones ciclistas y propuestas gastronómicas.

A su vez, los seis centros comerciales tomarán parte del programa y se calcula que unos 2.500 establecimientos de la ciudad se engalarán. Además, 40 mercados de Barcelona se han empezado a adornar con motivos relacionados con la ronda gala y su color por excelencia, el amarillo del ‘maillot’ de líder. También brindarán degustaciones de platos.

Para abrir el apetito, el Gremio de Pastelería de Barcelona ha elaborado un pastel dedicado al Tour y el Gremio de Panaderos ha hecho lo propio creando el pan del Tour. Es un panecillo redondo, inspirado en el ‘pa amb tomàquet’ y el queso francés, con un tono amarillento y que se podrá comprar en las panaderías de la ciudad a partir del 26 de junio. Collboni ha desvelado que incluso se espera que en Barceloa haya por aquellos días una “tortilla oficial del Tour”.