Un tercio de los mercados de Barcelona recibe ayuda para pagar facturas por tener más de un 20% de su superficie vacía

Los mercados que tienen al menos una quinta parte de su superficie con puestos cerrados y sin actividad comercial aumentaron en Barcelona el año pasado. Los balances del Instituto Municipal de Mercados de Barcelona -dependiente del ayuntamiento- revelan un repunte de los establecimientos vacíos. Además, conllevan que el consistorio asuma costes para aliviar a un tercio de las plazas de abastos de la capital por los espacios inactivos en sus instalaciones.

La normativa municipal libra de ciertos desembolsos a los comerciantes de los mercados cuando el 20% o más de la zona de venta está desierta. En ese supuesto, el consistorio se hace cargo del pago de los consumos de agua y luz del edificio, los costes de mantenimiento y otros servicios en la parte proporcional al área que se mantiene inoperativa. Se procura así descargar a los vendedores de una cantidad excesiva por los gastos comunes de limpieza, vigilancia, suministros, mantenimiento y promoción y dinamización, que los puestos tienen que repartirse y abonar.

“A finales de 2025, 14 mercados recibían ese apoyo por sobrepasar el 20% de su superficie comercial vacante”, cuantifica el ayuntamiento. Corresponde al 32,5% de las 43 plazas de la ciudad y supera el recuento de las que requirieron ayuda para sufragar facturas en 2024. Por entonces, se auxilió a 11 mercados por rebasar la proporción que las ordenanzas fiscales fijan como mínimo para socorrer a los vendedores alojados en unas dependencias con exceso de espacios vacantes.

Un puesto cerrado en el mercado de la Barceloneta. / PAU GRACIÀ

Los mercados con más de un quinto de su parcela comercial desocupada a finales de 2024 eran los de la Barceloneta, Bon Pastor, Canyelles, Ciutat Meridiana, Concepció, Estrella, la Marina, Mercè, Montserrat, Sant Martí y Trinitat. Esas dependencias seguían en la misma situación al acabar 2025, a la que se añadieron los mercados del Besòs, la Guineueta y Lesseps. Todos ellos necesitaron del amparo extraordinario que la normativa municipal establece para afrontar gastos.

Vacío temporal

El margen de los gastos de los que el ayuntamiento se responsabiliza varía en función de la extensión carente de propuesta comercial en cada mercado. El consistorio detalla que cubre desde un 23,67% de los dispendios ordinarios del mercado del Besòs hasta un 63,25% en Ciutat Meridiana, equivalente a los metros cuadrados en que carecen de .

El Instituto Municipal de Mercados sostiene que, “en la mayoría de casos, esta superficie vacante a menudo es temporal y vinculada a obras, transformaciones o situaciones coyunturales y transitorias”. El organismo lo asocia sobre todo con remodelaciones de las dependencias, “de manera que se recuperan licencias que permiten hacer otras operaciones comerciales para reconfigurar la sala de ventas o introducir nuevos operadores, como autoservicios o restaurantes”, sostiene.

El instituto de mercados de Barcelona ha pasado de contabilizar 48 establecimientos vacantes a finales de 2023 a 76 al terminar 2025

El instituto agrega que, en otros casos, el vacío apreciable en mercados que precisan de apoyo económico es “fruto de la recta final de la vida de un mercado” pendiente de reubicarse en un nuevo inmueble. Señala que, en esa circurstancia, suele ocurrir que “solo quedan activos los establecimientos que se trasladarán al nuevo equipamiento”. Dice que, tras la mudanza, “la situación se normaliza y el porcentaje de vacantes es mínimo”. Clasifica en ese supuesto a los mercados del Besòs, Canyelles, Ciutat Meridiana, Concepció, Estrella, la Marina, Mercè, Montserrat y Trinitat.

Menciona como ejemplo el mercado de Montserrat, que estrenó su edificio actual a finales de marzo, tras cuatro años de retrasos, y ha podido agrandar la oferta que ofrece. “Hace unas semanas, tenía poco más del 80% de la superficie vacante y, desde su inauguración, está a más del 90% de ocupación, con solo un establecimiento vacante”, destaca el instituto de mercados.

Menos establecimientos

Asimismo, la cifra de puestos con la persiana bajada ha crecido en los últimos años. Según estadísticas del instituto de mercados, los negocios vacantes y susceptibles de ser reabiertos -por no preverse que vayan a desmantelarse- bajaron de 75 a 48 entre 2022 y 2023, pero el descenso se revirtió en los dos años siguientes. Constaban 74 comercios vacantes en los mercados en 2024 y 76 en 2025.

Un establecimiento vacío en el mercado de la Barceloneta. / PAU GRACIÀ

Ha habido registros aún más elevados en la última década: se contabilizaron 167 negocios inactivos en 2015 y 93 en 2021. El año pasado, se concedieron 23 puestos por subasta y negociaciones directas; al mismo tiempo, se traspasaron 138 establecimientos. El índice de renovación se situó en el 8,71%, el más alto en los últimos 17 años. El instituto ve reflejado en el indicador una “reactivación clara” de los mercados, con un “incremento tanto de traspasos como de adjudicaciones”, aunque 62 de los 76 locales subastados meses atrás no hallaron aspirantes que pujaran por ellos. Opina que las plazas se hallan en un ciclo de "consolidación y relevo generacional".

El ayuntamiento recalca que las tiendas con la persiana bajada en los mercados a 31 de diciembre de 2025 “representa solo el 4,11%” de los 1.848 establecimientos existentes. El número de puestos disponibles suele decaer año tras año. Los mercados agrupaban 2.846 comercios en 2008 (un 42,52% más que ahora) y eran 2.104 en 2020 (casi un 13% más que en la actualidad).

La construcción de nuevos equipamientos con menos puestos, las remodelaciones para ensanchar pasillos y montar aulas de cocina o taquillas de recogida de compras ‘online’ y la fusión de establecimientos para crear otros de mayor tamaño explican la reducción de tiendas en las plazas de abastos. Aunque decae la cifra total, se incrementa la superficie comercial de la red, al pasar de 108.768 metros cuadrados en 2010 (el 52,17% del suelo de los mercados) a 126.208 metros cuadrados el año pasado (el 42,33% del espacio construido).