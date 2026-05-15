Elecciones
El PSC nombra a Fernando Carrera como candidato a la alcaldía de Badalona en las municipales de 2027
El actual portavoz socialista en el ayuntamiento ha sido el único aspirante en lograr los avales necesarios en el proceso interno del partido
El PSC se activa para las elecciones municipales con Barcelona afianzada y con la duda de Girona
Edu Gil
El actual primer secretario del PSC en Badalona y presidente del grupo municipal socialista en el ayuntamiento, Fernando Carrera, será el candidato de la formación a la alcaldía en las elecciones municipales de 2027. Carrera ha sido el único de los aspirantes en superar el umbral mínimo del 20% de avales de la militancia exigido por el reglamento interno del partido. En el proceso también participaba Aniceto Ramírez, que no ha alcanzado el porcentaje requerido.
El periodo de recogida de avales se cerró este jueves y, tras la verificación de la documentación por la autoridad electoral de la Federación del PSC del Barcelonès Nord, se ha confirmado que únicamente Carrera ha cumplido las condiciones para ser proclamado candidato.
Según el reglamento del partido, cuando solo un aspirante supera los requisitos establecidos, la candidatura debe ser proclamada en una asamblea de la agrupación local socialista. Posteriormente, la propuesta será elevada al Consell Nacional del PSC, que la ratificará en su sesión ordinaria prevista para el próximo 13 de junio.
Perfil del candidato
Fernando Carrera es concejal en el Ayuntamiento de Badalona en el actual mandato y ejerce como líder de la oposición municipal. Además, forma parte de la mesa del Consell Nacional del PSC y fue elegido primer secretario de la agrupación socialista de la ciudad en septiembre de 2024.
El proceso de primarias del PSC se enmarca en el calendario interno aprobado por la dirección del partido para la designación de cabezas de lista en municipios de más de 50.000 habitantes. En el ámbito de la federación del Barcelonès Nord, el Consell Nacional también deberá ratificar la candidatura a la alcaldía de Tiana. Paralelamente, las agrupaciones de Santa Coloma de Gramenet, Sant Adrià de Besòs y Montgat celebrarán sus respectivos procesos de elección en los próximos meses. La primera secretaria de la federación es la alcaldesa de Santa Coloma de Gramenet, Mireia González.
- Una madre y su hijo, hospitalizados con 'quemaduras graves' tras una explosión en Barcelona
- Denuncian a un comerciante de Mataró por vender 51 zapatos de lujo robados en 2024 de un trastero de Gavà
- La recogida de basura 'puerta a puerta' da marcha atrás en municipios catalanes: 'Los vecinos no se la han creído
- Santa Coloma adjudica el estudio de sus aguas termales por más de medio millón de euros: 'Queremos avanzar con los datos en la mano
- Sor Lucía Caram: “Pregunté si León XIV podía bendecir nuestras ambulancias para Ucrania y me contestaron que sí en menos de 24 horas”
- Collboni sitúa como objetivo reducir a 'cero' los cruceros con escala en Barcelona y subir la tasa
- L'Hospitalet clausura un bar de la Torrassa por estar infestado de cucharachas
- Las esperadas obras del Pont del Petroli de Badalona comenzarán en junio: 'Recuperamos el patrimonio sentimental de la ciudad