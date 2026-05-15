El PSC nombra a Fernando Carrera como candidato a la alcaldía de Badalona en las municipales de 2027

El actual primer secretario del PSC en Badalona y presidente del grupo municipal socialista en el ayuntamiento, Fernando Carrera, será el candidato de la formación a la alcaldía en las elecciones municipales de 2027. Carrera ha sido el único de los aspirantes en superar el umbral mínimo del 20% de avales de la militancia exigido por el reglamento interno del partido. En el proceso también participaba Aniceto Ramírez, que no ha alcanzado el porcentaje requerido.

El periodo de recogida de avales se cerró este jueves y, tras la verificación de la documentación por la autoridad electoral de la Federación del PSC del Barcelonès Nord, se ha confirmado que únicamente Carrera ha cumplido las condiciones para ser proclamado candidato.

Según el reglamento del partido, cuando solo un aspirante supera los requisitos establecidos, la candidatura debe ser proclamada en una asamblea de la agrupación local socialista. Posteriormente, la propuesta será elevada al Consell Nacional del PSC, que la ratificará en su sesión ordinaria prevista para el próximo 13 de junio.

Perfil del candidato

Fernando Carrera es concejal en el Ayuntamiento de Badalona en el actual mandato y ejerce como líder de la oposición municipal. Además, forma parte de la mesa del Consell Nacional del PSC y fue elegido primer secretario de la agrupación socialista de la ciudad en septiembre de 2024.

El proceso de primarias del PSC se enmarca en el calendario interno aprobado por la dirección del partido para la designación de cabezas de lista en municipios de más de 50.000 habitantes. En el ámbito de la federación del Barcelonès Nord, el Consell Nacional también deberá ratificar la candidatura a la alcaldía de Tiana. Paralelamente, las agrupaciones de Santa Coloma de Gramenet, Sant Adrià de Besòs y Montgat celebrarán sus respectivos procesos de elección en los próximos meses. La primera secretaria de la federación es la alcaldesa de Santa Coloma de Gramenet, Mireia González.