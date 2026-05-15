Un accidente entre un camión y una moto colapsa la Ronda Litoral de Barcelona con 10 kilómetros de retenciones

Un aparatoso accidente entre un camión y una moto ha colapsado este viernes la Ronda Litoral de Barcelona (B-10) a lo largo de prácticamente todo su trazado desde Santa Coloma de Gramenet hasta la zona del puerto de la capital catalana.

Según ha informado Trànsit, el siniestro se ha producido alrededor de las dos de la tarde a la altura del Nus de la Trinitat, en dirección al Vallès, en la salida de Barcelona.

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En un primer momento, el accidente ha obligado a cortar la circulación y solo dejar un carril libre. Luego se ha restablecido totalmente la circulación, pero el colapso ha continuado y las retenciones han superado los diez kilómetros.