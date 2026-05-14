Barcelona abre por primera vez al público el hallazgo romano que cambia el mapa de la antigua Barcino

El subsuelo del Gran Hotel Barcino abrirá por primera vez al público durante la Nit dels Museus y permitirá visitar un hallazgo arqueológico excepcional que ha obligado a replantear la configuración del foro de la antigua Barcino romana. Las visitas guiadas tendrán lugar el próximo sábado 16 de mayo en el hotel, situado en la calle Hèrcules, con una duración aproximada de 45 minutos y reserva previa obligatoria.

La actividad, organizada por el Servicio de Arqueología de Barcelona bajo el título 'Un viaje al foro romano de Barcino', permitirá acceder al subsuelo del edificio, donde se ha descubierto un pavimento monumental romano de una relevancia inédita hasta ahora en la ciudad. Entre los restos conservados destaca un enlosado de piedra de Montjuïc datado en el siglo I a. C., además de singulares estructuras hidráulicas y vestigios del urbanismo tardoantiguo de los siglos V y VI d. C. El conjunto documenta más de 2.000 años de ocupación continuada, desde época romana hasta la actualidad.

Sorpresa bajo el hotel

El descubrimiento salió a la luz el pasado mes de febrero, en el marco de las obras de ampliación del Gran Hotel Barcino, propiedad del Grupo Gargallo. Tras más de dos años de intervención arqueológica, los trabajos de restauración y musealización ya han terminado y permitirán ahora la visita pública de unas piezas consideradas clave para comprender el urbanismo de la Barcelona romana.

Desde el Servicio de Arqueología de Barcelona también se ha destacado el esfuerzo realizado por la propiedad del hotel, el Grupo Gargallo, que ha colaborado para cambiar su proyecto de ampliación, conservar los restos e impulsar su musealización, "una decisión poco habitual en el ámbito privado", subrayan. Así, el conjunto arqueológico ha quedado integrado en la ampliación del hotel.

El interior del Gran Hotel Barcino, con el pavimento romano en el subsuelo / FERRAN NADEU

Cambio en el mapa de la Barcelona romana

Además del pavimento monumental, las excavaciones han sacado a la luz restos arqueológicos de gran valor arqueológico que obligan a replantear la interpretación tradicional del foro de Barcino.

La colonia romana Iulia Augusta Faventia Paterna Barcino, fundada por el emperador Augusto entre los años 15 y 10 a. C., se articulaba alrededor del foro, que estaba situado cerca de la actual plaza de Sant Jaume. Hasta ahora, el principal vestigio conservado de este espacio era el templo de Augusto, del que aún se conservan el podio y cuatro columnas de doce metros de altura en la calle Paradís.

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Sin embargo, las recientes excavaciones de la calle Hèrcules han aportado por primera vez evidencias del espacio público del foro que, además, obligan a reconsiderar la orientación que tradicionalmente se había atribuido a este espacio y abren nuevas líneas de investigación sobre la configuración urbana de la antigua Barcino.