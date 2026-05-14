Una pionera campaña catalana fomentará en Rubí la reutilización y reciclaje de ropa

El Ayuntamiento de Rubí y el Consorci de Residus del Vallès Occidental pondrán en marcha la campaña “Canvi d’armari”, una iniciativa que tiene como objetivo fomentar la recogida selectiva de residuos textiles y promover la reutilización de ropa, calzado y complementos entre la ciudadanía.

La acción se desarrollará entre el 14 de mayo y el 7 de junio mediante un punto informativo itinerante que se instalará en diferentes espacios céntricos de la ciudad. La propuesta busca aprovechar el habitual cambio de armario de primavera para invitar a la población a reflexionar sobre el consumo de ropa y la cantidad de prendas que permanecen sin uso en los hogares.

La campaña contará con un espacio visual y participativo formado por cuatro contenedores con mensajes de sensibilización e información sobre el impacto ambiental de la industria textil. El objetivo es concienciar sobre la importancia de reutilizar y reciclar prendas, así como reducir la generación de residuos.

Según recuerdan los impulsores de la iniciativa, alrededor del 60 % de la ropa que se guarda en los armarios no se utiliza. Además de prendas de vestir, los contenedores permitirán depositar complementos, calzado y textil del hogar, tanto en buen estado como deteriorados o rotos, para favorecer su reutilización o transformación.

Cuatro ubicaciones en distintos barrios

La instalación se desplegará de forma itinerante en varios puntos de Rubí. La plaza de la Constitució acogerá la iniciativa del 14 al 18 de mayo; posteriormente, se trasladará a la plaza Aragó, del 19 al 25 de mayo. Del 26 al 31 de mayo estará ubicada en la plaza del Mercat y, finalmente, del 1 al 7 de junio se instalará frente al CAP Mútua Terrassa.

Para dar a conocer la campaña, se realizará una distribución informativa en los entornos de cada ubicación y dos agentes ambientales atenderán a la ciudadanía para resolver dudas y fomentar la participación vecinal.

Un proyecto piloto pionero en Catalunya

La acción forma parte del proyecto piloto de recogida y gestión de residuos textiles y de calzado impulsado por el Ayuntamiento de Rubí junto al Consorci per a la Gestió de Residus del Vallès Occidental, la Agència de Residus de Catalunya y entidades de economía social como Solidança/Roba Amiga y Humana Fundación Pueblo para Pueblo.

La iniciativa también cuenta con la colaboración de RE-VISTE, el Sistema Colectivo de Responsabilidad Ampliada del Productor, dentro de una prueba de ámbito estatal en la que Rubí es el único municipio catalán participante.

Noticias relacionadas

Con este proyecto piloto, el consistorio pretende incrementar la recogida selectiva de ropa usada, sensibilizar sobre las consecuencias ambientales del consumo textil y reforzar un modelo de economía circular con impacto ambiental y social positivo.