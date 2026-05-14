Entre mayo y junio
Una pionera campaña catalana fomentará en Rubí la reutilización y reciclaje de ropa
Cuatro puntos de la ciudad harán pedagogía de la industria textil con el impulso de la Agència de Residus de Catalunya
CONTEXTO | Las entidades sociales de Roba Amiga alertan de la situación "crítica" de la recogida textil en Catalunya
El Ayuntamiento de Rubí y el Consorci de Residus del Vallès Occidental pondrán en marcha la campaña “Canvi d’armari”, una iniciativa que tiene como objetivo fomentar la recogida selectiva de residuos textiles y promover la reutilización de ropa, calzado y complementos entre la ciudadanía.
La acción se desarrollará entre el 14 de mayo y el 7 de junio mediante un punto informativo itinerante que se instalará en diferentes espacios céntricos de la ciudad. La propuesta busca aprovechar el habitual cambio de armario de primavera para invitar a la población a reflexionar sobre el consumo de ropa y la cantidad de prendas que permanecen sin uso en los hogares.
La campaña contará con un espacio visual y participativo formado por cuatro contenedores con mensajes de sensibilización e información sobre el impacto ambiental de la industria textil. El objetivo es concienciar sobre la importancia de reutilizar y reciclar prendas, así como reducir la generación de residuos.
Según recuerdan los impulsores de la iniciativa, alrededor del 60 % de la ropa que se guarda en los armarios no se utiliza. Además de prendas de vestir, los contenedores permitirán depositar complementos, calzado y textil del hogar, tanto en buen estado como deteriorados o rotos, para favorecer su reutilización o transformación.
Cuatro ubicaciones en distintos barrios
La instalación se desplegará de forma itinerante en varios puntos de Rubí. La plaza de la Constitució acogerá la iniciativa del 14 al 18 de mayo; posteriormente, se trasladará a la plaza Aragó, del 19 al 25 de mayo. Del 26 al 31 de mayo estará ubicada en la plaza del Mercat y, finalmente, del 1 al 7 de junio se instalará frente al CAP Mútua Terrassa.
Para dar a conocer la campaña, se realizará una distribución informativa en los entornos de cada ubicación y dos agentes ambientales atenderán a la ciudadanía para resolver dudas y fomentar la participación vecinal.
Un proyecto piloto pionero en Catalunya
La acción forma parte del proyecto piloto de recogida y gestión de residuos textiles y de calzado impulsado por el Ayuntamiento de Rubí junto al Consorci per a la Gestió de Residus del Vallès Occidental, la Agència de Residus de Catalunya y entidades de economía social como Solidança/Roba Amiga y Humana Fundación Pueblo para Pueblo.
La iniciativa también cuenta con la colaboración de RE-VISTE, el Sistema Colectivo de Responsabilidad Ampliada del Productor, dentro de una prueba de ámbito estatal en la que Rubí es el único municipio catalán participante.
Con este proyecto piloto, el consistorio pretende incrementar la recogida selectiva de ropa usada, sensibilizar sobre las consecuencias ambientales del consumo textil y reforzar un modelo de economía circular con impacto ambiental y social positivo.
- Sor Lucía Caram: “Pregunté si León XIV podía bendecir nuestras ambulancias para Ucrania y me contestaron que sí en menos de 24 horas”
- Una madre y su hijo, hospitalizados con 'quemaduras graves' tras una explosión en Barcelona
- Denuncian a un comerciante de Mataró por vender 51 zapatos de lujo robados en 2024 de un trastero de Gavà
- La recogida de basura 'puerta a puerta' da marcha atrás en municipios catalanes: 'Los vecinos no se la han creído
- Barcelona tendrá otro puente de tres días este mayo: el nuevo festivo que llega a final de mes
- Afectaciones al tráfico y qué tiempo hará durante la rúa del Barça de este lunes por la tarde en Barcelona
- Collboni sitúa como objetivo reducir a 'cero' los cruceros con escala en Barcelona y subir la tasa
- L'Hospitalet clausura un bar de la Torrassa por estar infestado de cucharachas