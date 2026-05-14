Jordi Alba, Thiago Alcántara y sus socios asumen la deuda millonaria del Hospi para evitar su desaparición

El Centre d’Esports L’Hospitalet (Hospi) encara esta semana la primera jornada de los ‘playoffs’ de ascenso de categoría. El paso por las eliminatorias terminará por definir el éxito deportivo de la primera temporada completa desde que se hizo público que los exblaugranas Jordi Alba y Thiago Alcántara se querían hacer con las riendas del histórico club hospitalense. Con todo, la actual directiva celebra ya una victoria mayor que, en vez de en los terrenos de juego, se ha fraguado en los despachos. Esa victoria financiera la confirma Antoni Garcia, actual presidente del Hospi: este próximo mes de junio, la previsión es que el Hospi vea extinguida su deuda actual de 2,3 millones de euros y encare el camino para transformarse en Sociedad Anónima Deportiva (SAD) la próxima temporada.

El objetivo inicial era, de hecho, el opuesto. Ya con el relevo en la presidencia, los actuales responsables del proyecto señalaron que su intención era convertirse en SAD para sanear sus cuentas y dar estabilidad a la entidad. Pero el último balance económico de la misma y las valoraciones del Consejo Superior de Deportes (CSD) y la Real Federación Española de Fútbol (RFEF) han hecho que las prioridades se alternen.

Al terminar la temporada pasada, el club encargó una auditoría para radiografiar su situación financiera. El informe, elaborado por la consultora Gant Thornton, apuntó que el club cuenta con un patrimonio neto negativo de algo más de 2,3 millones de euros, buena parte de los cuales —1,3 millones— corresponden a una deuda interna que tiene el club con dos de sus principales avalistas en los años anteriores: el expresidente Santiago Ballesté y el exfutbolista y ahora agente 'Mágico' Díaz, mano derecha y hombre de confianza de Ballesté durante los nueve años que el empresario dirigió el club hospitalense.

Al intentar dar el paso para convertirse en SAD, los organismos responsables del fútbol español frenaron las pretensiones del Hospi y le requirieron que antes tenía que sanear sus cuentas. Ante la imposibilidad de generar ingresos suficientes para reducir esos 2,3 millones, Garcia explica que los cuatro socios responsables del proyecto —Alba, Alcántara, y los empresarios Oscar Pierre, fundador de Glovo, y Gonzalo Álvarez— han asumido la deuda y que abonarán esa cantidad el próximo mes de junio para dejar el club con un patrimonio neto positivo, con deuda cero. Y, así, poder reiniciar la reconversión en SAD con las cuentas ya saneadas.

“Se ha salvado el club. Si no hubiera habido estos cuatro socios, el Hospi no habría podido revertir esta situación con sus propios ingresos”, afirma el presidente de la entidad, quien explica que esto hubiera supuesto que el club entrase “en vías de desaparición”. Un proceso que no hubiese sido inmediato pero al que, según el responsable del equipo, se vería abocado con el paso del tiempo.

Sin posibilidad de endeudarse

La misma auditoria remarca que este balance negativo, teniendo en cuenta el poco margen de la entidad para generar grandes ingresos, advertía de la existencia de “una incertidumbre material que puede generar dudas significativas sobre la capacidad del club para continuar como empresa en funcionamiento”.

Explica Garcia que, teniendo en cuenta la deuda y los alrededor de 600.000 euros de gastos previstos entre los meses de enero y junio de esta temporada, en el mes de septiembre se valoró el capital social del club para la transformación en SAD en 2,9 millones de euros y así lo aprobó la asamblea. Enviaron la propuesta y la auditoría al CSD para iniciar la conversión que, sigue el presidente, ya les destacó que la cantidad de dinero debía ser mayor. Además, la Federación les requirió que, primero, debían revertir el patrimonio neto negativo y les prohibió endeudarse más.

“La Federación exige un plan de viabilidad para extinguir la deuda en cuatro años y nos dice que no nos podemos endeudar. Pero no tenemos patrimonio más allá de las cuotas de los socios, entradas, camisetas y patrocinios, que varían cada año”, remarca Antoni Garcia, quien recuerda también que el estadio en el que disputan sus partidos es de propiedad municipal, por lo que ni tan solo pueden pedir una hipoteca sobre el mismo.

Señala Garcia que los cuatro socios no solo asumirán la deuda, sino que ya han ido pagando mes a mes hasta llegar a final de temporada para cubrir esos otros 600.000 euros de gastos ordinarios. “Este año para nosotros ha sido complicado, sabíamos que había una deuda, digamos, asumible, pero, al hacer la auditoría, ésta creció. Nuestra preocupación, más allá de poner las bases deportivas, ha sido poder salvar al club de su desaparición y la situación económica crítica que teníamos”, revela Antoni Garcia.

Lograr saldar la deuda, además de acelerar la transformación en SAD, facilitará también el camino para que el club logre la concesión del estadio municipal por parte del Ayuntamiento de L’Hospitalet, una cuestión que el equipo directivo del Hospi prevé retomar también este mes de junio. “El club debe estar sin deudas para poder optar a las concesiones o presentarse a concursos para gestionar las propias instalaciones”, destaca el presidente de la entidad. Más allá de la concesión del estadio, el Hospi negocia con el consisto el desarrollo de una posible ciudad deportiva en la misma zona de la Feixa Llarga, entre otras cosas aprovechando el espacio libre que dejará el Circo del Sol al finalizar sus actuaciones este año y poner fin a su relación con Catalunya.