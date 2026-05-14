FGC renovará 10 ascensores y 9 escaleras mecánicas en las líneas Barcelona-Vallès y Llobregat-Anoia

Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya (FGC) ha licitado las obras para renovar 10 ascensores y 9 escaleras mecánicas de varias estaciones de las líneas Barcelona-Vallès y Llobregat-Anoia, informa en un comunicado este jueves. Concretamente beneficiará a 11 estaciones y un centro operativo en siete municipios distintos. La licitación incluye la sustitución de los ascensores y la mejora de los edículos y los fosados, además de las instalaciones que dan servicios a los aparatos y el reemplazo íntegro de las escaleras mecánicas existentes.

En concreto, se renovarán dos ascensores de la estación de Les Planes (Barcelona), uno en Sabadell Rambla, dos en Sant Cugat Centre, uno en Avinguda Tibidabo (Barcelona), dos en Molí Nou (Sant Boi de Llobregat) y dos en el Centro Operativo de Rubí. Además, se cambiarán tres escaleras en Terrassa Rambla, dos en Rubí Centre y una en Plaça Catalunya (Barcelona), Can Ros (Sant Vicenç dels Horts), Magòria La Campana (Barcelona) y Molí Nou Ciutat Cooperativa.

La licitación tiene un presupuesto de 2,1 millones de euros y un plazo de ejecución de 15 meses para los ascensores, y de 2,2 millones y un plazo de ejecución de 15 meses para las escaleras. En total el concurso moviliza más de cuatro millones de inversión.