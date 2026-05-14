El edificio afectado por la explosión en el Poblenou no corre riesgo de colapso, pero necesitará obras de estabilización

El edificio de viviendas de Barcelona donde el pasado martes se produjo una explosión e incendio no presenta un riesgo inmediato de colapso, aunque sí serán necesarias obras para evitar posibles problemas estructurales en el futuro. Así lo ha explicado este jueves el jefe de intervención de los Bombers de Barcelona, Carlos Chico, en una comparecencia ante los medios en la que también han participado el concejal del distrito de Sant Martí, David Escudé, y una portavoz del Centre d’Urgències i Emergències Socials de Barcelona (CUESB).

Asimismo, Chico ha señalado que ahora será la propiedad del inmueble, junto con el Distrito de Sant Martí, quienes deberán ahora evaluar cuáles son las intervenciones necesarias para garantizar la estabilidad del edificio y evitar su deterioro.

Puerta del número 13 de la calle Venero. / MANU MITRU / EPC

Durante la comparecencia, la portavoz del CUESB ha salido al paso de las declaraciones de algunos vecinos afectados por el incendio, que aseguran no haber recibido apoyo psicológico tras lo ocurrido.

Desde el ayuntamiento defienden que los equipos de emergencias ofrecieron atención psicosocial inmediata en el mismo momento del suceso. En ese sentido, la portavoz ha insistido en que el acompañamiento emocional se prestó dentro de las limitaciones propias de la intervención: “Se prestó soporte emocional en función de lo que nos dejaron acompañar en un primer momento”, ha explicado.

Además, desde el CUESB informan de que, en esa primera actuación, explicaron a las personas afectadas las opciones de alojamiento que tenían disponibles y realizaron una valoración de la vulnerabilidad de cada unidad familiar para derivar los casos a los servicios sociales correspondientes. Con esto, añaden, su intervención quedó “resuelta”, ya que se trata de un servicio de emergencia.

Aun así, su portavoz ha hecho hincapié en que el servicio sigue a disposición de las familias, “abierto a dar la información que haga falta” y disponible “por si necesitan algún tipo más de atención emocional”.

El suceso

El incendio se originó el martes a primera hora de la tarde en una vivienda de la primera planta del edificio, situado en el número 13 de la calle Venero, en el barrio del Poblenou. El inmueble, formado por un patio central alrededor del cual se distribuyen varias pequeñas viviendas, estaba habitado por una docena de familias con bajos recursos.

A raíz de la explosión, resultó gravemente herida una familia monomarental que vivía en la vivienda donde se originó el fuego, con un menor de 11 años. Madre e hijo continúan ingresados en la Unidad de Quemados del Hospital Vall d’Hebron y no se teme por su vida. En su intervención de este jueves, el concejal del distirto les ha deseado una pronta recuperación.

De las pequeñas viviendas que componen el bloque, algunas quedaron totalmente calcinadas e inhabitables, mientras que a otras no les alcanzó el fuego, aunque los daños del incendio sí que dejaron todo el edificio sin luz ni agua, tal y como informaron en los Bombers de Barcelona en un primer momento.

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De las 29 personas afectadas por la pérdida de su vivienda en este incendio, nueve han aceptado la opción habitacional que se les ofreció de pasar tres noches el alojamiento del CUESB. Se trata de dos familias, una de ellas con dos menores.